تداول 26 سفينة حاويات وبضائع عامة على أرصفة ميناء دمياط

تداولت أرصفة ميناء دمياط السبت، 26 سفينة حاويات وبضائع عامة على أرصفة ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية منها السفينة (AQUA MARINE) التى ترفع علم تركيا ويبلغ طولها 98 مترًا وبعرض 14 مترًا المقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة من الكحول والسفينة (RHOURD AL HAMRA) التي ترفع علم الجزائر ويبلغ طولها 156 مترًا وبعرض 25 مترًا المقرر لها أن تقوم بتفريغ شحنة من البروبان.

بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23910 طن تشمل: 12000 طن يوريا و2295 طن كلوريد الإيثلين و 2000 طن فوسفات و365 طن كحول و7250 طن داى ألمونيوم.

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 53440 طن تشمل: 1964 طن حديد و17000 طن ذرة و7798 طن قمح و101 طن فول و5751 طن عدس و4126 طن سكر و10000 طن كسب صويا و6000 طن خردة و 700 طن زيت طعام.

وبلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 173 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات (بطاطس وبطَاطا وفلفل و خضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية (ريحان وبصل وليمون وكراوية) وفواكه (بلح وفراولة وبرتقال و يُوسفي) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات وسنغافورة وإسبانيا وأمريكا وبنجلاديش وسلوفينيا وهونج كونج.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 272 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 3629 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 129057 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 99271 طنًا، كما غادر قطارين بحمولة إجمالية 2657 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا و بنى سويف، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 1759 شاحنة.