السبت 11 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استمرار حبس متهم لحيازته مخدرات وسلاح بالسلام

حبس
حبس

أمر قاضي المعارضات، السبت، استمرار حبس عنصر جنائي عثر بحوزته على سلاح ناري وكمية من مخدر الأستروكس زنة 1,100 كيلو جرام- كمية من الهيروين وزنت 30 جرام- مبلغ مالى- ميزان حساس- هاتف محمول- مكواة كهربائية - أكياس فارغة)، في مدينة السلام شرق القاهرة.

وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهم وسرعة التحريات واستدعاء مجرى التحريات لسماع أقواله.

وأرسلت النيابة المضبوطات إلى المعمل الكيميائي، وأحرز المحمول والمبلغ المالى والسلاح النارى وأرسلت السلاح إلى المعمل الجنائي.

ألقى ضباط مباحث القاهرة القبض على تاجر مخدرات بحوزته سلاح نارى واستروكس وهيروين بالسلام.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة مـن ضـبـط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم حال تواجده بالمنطقة سكنه  وبحوزته (سلاح نارى - طلقة نارية - كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1,100 كيلو جرام- كمية من مخدر الهيروين وزنت 30 جرام- مبلغ مالى- ميزان حساس- هاتف محمول- مكواة كهربائية - أكياس فارغة).

بمواجهته، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة والسلاح النارى بقصد حماية نشاطه الإجرامى والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قاضي المعارضات سلاح نارى مديرية امن القاهرة الصحيفة الجنائية مخدر الاستروكس السلاح الناري كمية من مخدر الهيروين القبض على تاجر مخدرات وحدة مباحث قسم شرطة السلام

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