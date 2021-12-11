السبت 11 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استولى على 3 ملايين جنيه.. تجديد حبس مستريح مدينة نصر 15 يوما

حبس مستريح
حبس مستريح

أصدر، اليوم السبت، قاضي المعارضات، قرارًا يقضي باستمرار حبس مستريح 15 يومًا على ذمة التحقيق لاتهامه بالاستيلاء على 3 ملايين جنيه من المواطنين، لتوظيفها واستثمارها فى مجال استيراد قطع غيار السيارات مقابل أرباح.

وكانت تلقت مباحث الأموال العامة بلاغات من 6 مواطنين لتضررهم من قيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها فى مجال استيراد قطع غيار السيارات مقابل أرباح، ثم قام بالاستيلاء على تلك الأموال لنفسه بالمخالفة للقانون.

أسفرت جهود التحريات عن صحة الواقعة، وبالفحص تبين قيام موظف "بإحدى شركات التأمين" سابقاً - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق وتلقيه مبالغ  مالية من المواطنين، بزعم استثمارها وتوظيفها فى مجال استيراد قطع غيار السيارات مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، والتزامه بسداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة، إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح وقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين بلغت «أكثر من 3 مليون جنيه» بالمخالفة للقانون، حيث أشارت التحريات إلى وجود مجنى عليهم آخرين لم يتقدموا ببلاغات ضد المذكور أملاً فى الحصول على أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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