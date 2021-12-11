السبت 11 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سيارة محملة بأسطوانات البوتاجاز تدهس شابًا ومصرعه فى الحال بالمرج

جانب من الحادث
جانب من الحادث

دهست، اليوم السبت، سيارة مسرعة أثناء مرورها في منطقة المرج بشرق القاهرة شابا، وقد تسبب ذلك في وفاته في الحال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بتلقيها بلاغا من الأهالى بوقوع حادث مرورى ووجود متوفى بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين أنه أثناء عبور الشاب الشارع، صدمته سيارة نصف نقل تقل "اسطوانات البوتاجاز" ولقي مصرعه على الفور وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تحفظت القوات على السائق، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطر اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، الذي أحال الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

غرفة عمليات مديرية أمن اسطوانات البوتاجاز الإجراءات القانونية شرق القاهرة اللواء أشرف الجندي تحرير محضر منطقة المرج قسم شرطة المرج

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