صديق ضحايا حادث الشيخ زايد: «جسمهم مكنش فيه حتة سليمة» (فيديو)

روى أحد أصدقاء ضحايا حادث دهس الشيخ زايد تفاصيل جديدة حول الحادث، حيث قال إن أصدقاءه اتصلوا به هاتفيا للخروج معهم إلا أنه أخبرهم بمرضه وسيمكث في المنزل، حتى فوجئ بعد ساعات قليلة بخبر وفاتهم من أحد أصدقائهم.

وقال إنه أسرع إلى المستشفى لإلقاء نظرة الوداع على أصدقائه الأربعة، سعيد وعمر ويوسف وعبدالله، وعندما وصل إلى المستشفى شاهد أهالي الضحايا جميعهم في حالة انهيار تام، ونجح بعد فترة في الدخول لرؤية أحد الضحايا في "ثلاجة الموتى".. توقف للحظات وقال: "شوفت عبدالله بس، وشه كان متقطع من الحادث، وجروح في كل مكان في جسمه، انهرت من شكله وأغمى عليا، ده أنا كنت لسه مكلمه".

وأكمل صديق الضحايا قائلا: «دفناه في مقابر الفيوم، ونزلته القبر بإيديا، وقعدنا ندعيله شوية ومشينا».

وعن الحادث قال: "سمعت إنهم كانوا على طريق الشيخ زايد وعند اليوتيرن جات عربية أستون مارتن خبطتهم من الخلف بشدة، والعربية لفت عدة مرات ثم انقلبت، وماتوا كلهم، وسمعت أن المتهم كان سكرانا".

وقال: "أنا مش مصدق إن الأربعة ماتوا، كنت فاكرهم مكسورين أو مصابين بس ولما أروح المستشفى هلاقيهم بيضحكوا عليا وهما عايشين.. كلهم محترمين وعمرهم ما غلطوا في حد".

وأضاف: "مكنش فيهم حتة سليمة، والعربية اتقسمت من شدة الضربة، وجنازاتهم في أماكن مختلفة مقدرناش نمشي وراهم كلهم".