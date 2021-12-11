السبت 11 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

التضامن: بدء صرف الدعم النقدي «تكافل وكرامة» الأربعاء

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، الانتهاء من استعدادات صرف مساعدات تكافل وكرامة، الأربعاء القادم 15 ديسمبر الجاري، حيث تم تشكيل غرفة عمليات الصرف من ماكينات الصرف المنتشرة على مستوى الجمهورية لأكثر من 3.8 مليون مستفيد.

وأضافت «التضامن» عبر موقعها الإلكتروني، أن "تكافل" مساعدة نقدية مشروطة هو استحقاق أسري، ويمنح للأسر ذات المستوى المعيشي الضعيف، شرط أن تحتوى الأسرة أطفال من سن «يوم-18 سنة»، و الأطفال فوق 6 سنوات مُسجلين في التعليم ومنتظمين في الحضور بنسبة 80% على الأقل.

وأوضحت أن "كرامة" فهو استحقاق فردي يستهدف الأفراد المُسنين «65 سنة أو أكثر» وكذا ذوي الإعاقة أكثر من 50% بشهادة من القومسيون الطبي .

شروط تكافل:

«على الأقل طفل واحد» من سن الميلاد وحتى سن 18 سنة.
الأطفال من سن 6 سنوات يجب تسجيلهم في المدارس وحضورهم بانتظام، بنسبة لا تقل عن 80% من أيام المدرسة.

-أن تكون الأسرة مستواها المعيشي متواضع "أولى بالرعاية".

-لا تمتلك أراضي أكثر من نصف فدان او أملاك كبيرة كـ«سيارات، جرارات، بيوت».

-لا تحصل الأسرة على معاش الضمان أو معـاش كبير من جمعيات أهلية.

-ألا يحصل رب الأسرة أو زوجته على معاش تأميني أو معاش مُحول أكثر من 400 جنيه أو يعملون في وظائف حكومية أو خاصة بمرتب كبير.


شروط كرامة:

أن يكون الفـرد ذو الإعاقة عنده عجز يمنعه عن العمل بشكل منتظم لا يكفى مصاريف معيشته أو علاجه.

أن يكون المتقدم مريض بمرض مُستعصي يعجزه عن العمل.

إثبات درجة العجز من القومسيون الطبي.

أن يكون الفرد والأسرة  مستواها المعيشي متواضع.

لا تمتلك الأسرة أراضي أكثر من فدان.

لا يملك الأب أملاك كبيرة كسيارات موديل بعد عام 2000 أو بيوت تانية أو جرارات.. الخ.

ألا يحصل الفرد على مساعدة إعاقة أو عجز من الضمان الاجتماعي.

لا يحصل على معاش تأميني أو معاش مُحول أكثر من 400 جنيه.

لا يعمل بوظيفة حكومية أو خاصة بمرتب كبير.

التضامن الاجتماعي تكافل وكرامة وزارة التضامن الاجتماعي ذو الاعاقة الضمان الاجتماعي ماكينات الصرف

رئيس التحرير

وائل لطفي

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