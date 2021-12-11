السبت 11 ديسمبر 2021
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محافظات

محافظ القليوبية وسفير أذربيجان يضعان أكليل من الزهور على تمثال الزعيم حيدر علييف بالقناطر الخيرية

محافظ القليوبية وسفير
محافظ القليوبية وسفير اذربيجان

استقبل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم السبت بحديقة الصداقة المصرية الأذربيجانية بالقناطر الخيرية إلشاد علييف مساعد رئيس لجنة الدولة للعمل مع المغتربين بجمهورية أذربيجان والسفير تورال رضا ييف سفير جمهورية أذربيجان بالقاهرة، في إطار اتفاقية التآخي بين محافظة أبشرون بأذربيجان ومحافظة القليوبية، وذلك لوضع أكليل من الزهور على تمثال الزعيم حيدر علييف تخليدا لذكراه بالقناطر الخيرية.

ويعتبر حيدر علييف هو من أسس دولة أذربيجان وكان رئيسا لها بناء على طلب الشعب، وأحدث طفرة اقتصادية بها، وأقامت محافظة القليوبية تمثالاً للزعيم الراحل فى حديقة أطلق عليها إسم "حديقة الصداقة المصرية الأذربيجانية" في ظل العلاقات المتبادلة والاتفاقيات التي وقعتها محافظة القليوبية مع أذربيجان فى عدد من المجالات المختلفة واتفاقية تعاون مشترك بين مع محافظة أبشرون الأذربيجانية.

وأعرب اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية عن سعادته البالغة بهذا الاحتفال السنوي الذي تقوم به المحافظة ومشاركتها بيوم الوفاء للزعيم حيدر علييف، مشيرا إلى أن المحافظة سعيدة بالتآخى بينها وبين محافظة أبشرون الأذربيجانية.

وأثنى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية على جهود السفير، ودعمه المستمر في توطيد أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين معربا أن مصر تعد أجمل مقصد سياحي، ونأمل زيادة عدد السائحين الأذربيجانيين خلال الأيام القادمة.

ومن جانبه أكد مساعد رئيس اللجنة أن أذربيجان حكومة وشعبا تساند مصر المستقبل في كل خطواتها مشيرا أنه لمس من سائر المسئولين في الحكومة الأذربيجانية تقديرهم واعتزازهم بالقيادة السياسية المصرية مقدما الشكر إلى السيد المحافظ لاهتمامه بالعلاقات الثنائية بين أذربيجان ومصر مشيرا إلى أن بلاده نجحت في التآخي بين محافظة أبشرون بأذربيجان والقليوبية في مصر، كما قمنا بالتآخي مع محافظات أخرى بمصر مثل محافظة شمال سيناء والخطوة القادمة ستكون القاهرة.

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