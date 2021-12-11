السبت 11 ديسمبر 2021
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مصر

«الصحة»: فحص مليونين و360 ألف طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع

حسام عبد الغفار
حسام عبد الغفار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إجراء المسح السمعي لمليونين و360 ألفًا و303 أطفال من حديثي الولادة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، وذلك منذ انطلاق المبادرة في شهر سبتمبر عام 2019.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تحويل 133 ألفًا و901 طفل لإعادة الفحص مرة ثانية من خلال إجراء اختبار تأكيدي، بعد أسبوع من الفحص الأول في نفس الوحدة، مضيفًا أنه تم تحويل 12 ألفًا و980 طفلًا بعد الاختبار الثاني إلى مستشفيات ومراكز الإحالة والبالغ عددها 30 مركزًا على مستوى الجمهورية، للتقييم الأكثر دقة، وبدء العلاج الطبي أو تركيب سماعة للأذن، أو تحويل الطفل لإجراء عملية زراعة القوقعة لمن تستدعي حالته.

وأشار إلى زيادة عدد مراكز فحوصات الكشف السمعي للأطفال بدايةً من يوم الولادة وحتى عمر 28 يومًا، إلى 3500 وحدة صحية في جميع محافظات الجمهورية، لافتًا إلى فحص 6609 أطفال من غير المصريين المقيمين على أرض مصر ضمن المبادرة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ولفت "عبدالغفار" إلى أن عدم اجتياز الطفل الاختبار الثاني في أغلب الأحيان لا يعني الإصابة بضعف السمع ولكن يحتاج إلى فحوصات متقدمة في مراكز الإحالة الخاصة بالمبادرة، مؤكدًا أن الاكتشاف المبكر لضعف أو فقدان السمع يجنب الطفل الإعاقة السمعية ويسهل فرص العلاج.

وذكر أنه تم تحديث شهادة الميلاد وإدراج خانة الفحص السمعي بها، ويتم التسجيل من خلال قاعدة بيانات المواليد وملف التطعيمات، بهدف إنشاء ملف كامل للطفل يتضمن حالته الصحية والتأكد من سلامته.

ونوه أن الوزارة تستقبل استفسارات المواطنين بخصوص المبادرة على الخط الساخن 15335 الخاص بمبادرات "100 مليون صحة" للاهتمام بالصحة العامة.

وزارة الصحة والسكان مبادرة الرئيس الكشف المبكر عن ضعف السمع

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وائل لطفي

ميراث الماضى الذى يصلحه الرئيس

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