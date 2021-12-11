الإمارات: دبي تستقبل 4.88 مليون زائر خلال 10 أشهر

أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي استقبال أكثر من 4.88 مليون زائر خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من العام الجاري، في حين تخطى عدد الزيارات في أكتوبر الماضي حاجز المليون، فيما شهد عام 2021 بيع 9.4 ملايين ليلة فندقية، مقارنة بنحو 7 ملايين ليلة فندقية تم بيعها في نفس الفترة من 2019.

وقال هلال المري مدير عام الدائرة، للصحفيين اليوم السبت، إن فنادق دبي حققت نسبة إشغال فندقي بلغت 64% على أساس سنوي، وهي إحدى أعلى النسب عالمياً، في حين ارتفعت مدة إشغال الغرف في الأشهر العشرة الأولى من 2021 بالمقارنة مع 2019، من 4.1 ليلة إلى 4.6 ليلة وبزيادة نسبتها 12%.



وأضاف أن هذه الفترة شهدت إشغال أكثر من 74ر24 مليون ليلة فندقية بمعدل يومي قدره 384 درهماً (الدولار يعادل 67ر3 درهم)، كما ارتفع إجمالي عدد الغرف على مستوى الإمارة حوالي 6% بالمقارنة مع 2019.



وتابع المري :"نجحت دبي في دعم انتعاش قطاع السياحة العالمي وتسريع عملية نمو الاقتصاد من خلال توفيرها إطار عمل تنافسياً يعتمد على استدامة النمو والتعافي، حيث نجحت استراتيجيتنا التي خصصناها لمواجهة تبعات كوفيد19- في زيادة مستوى تنافسية وجاذبية إمارة دبي".



وتشير النتائج الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي في النصف الأول من العام 2021، إلى أن زوار دبي توزعوا بنسب متساوية بين الجنسين، بإجمالي نحو 52% من الزوار من الذكور و48% من الإناث.

ويذكر أن أنهت دائرة السياحة والتسويق التجاري في إمارة دبي، بالتعاون مع وزارة الصحة الإماراتية، برنامجًا لتطعيم موظفي 20 فندقًا في جزيرة النخلة بدبي، بما يتماشى مع الجهود الرامية للسيطرة على جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، و"ترسيخ مكانة دبي بين أكثر الوجهات السياحية أمانًا في العالم".