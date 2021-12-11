«حماس»: خسائر انفجار مخيم البرج الشمالي جنوب لبنان محدودة

أعلنت حركة حماس اليوم السبت، أن الانفجار الذي وقع أمس في مخيم البرج الشمالي جنوب لبنان ناجم عن تماس كهربائي في مخزن يحوي كميات من اسطوانات الأوكسجين.

وقالت حماس، في بيان صحفي اليوم إن "الانفجار الذي حصل في مخيم البرج الشمالي ناتج من تماس كهربائي في مخزن يحوي كمية من أسطوانات الأوكسجين والغاز المخصصة لمرضى كورونا، وكمية من المنظفات والمطهرات والمواد الأولية المخصصة لمكافحة وباء كورونا".

وأشارت إلى أن النيران ألحقت " الضرر ببعض الممتلكات، وكانت الخسائر محدودة" ، مستنكرة حملة التضليل الإعلامي، ونشر الأخبار الكاذبة التي رافقت حريق مخيم البرج الشمالي.

وقالت الحركة إن "ما جرى نشره من أخبار عن أسباب الحادث، ومقتل العشرات، ما هو إلا أخبار مفبركة لا أساس لها من الصحة، كما نؤكد أنه لا صلة للحركة بأي بيان صدر عن الحادث".

وعبّرت الحركة عن "ألمها لهذا الحادث"، وحيّت في الوقت ذاته حالة الوعي والمسؤولية التي أظهرها المجتمع الفلسطيني في لبنان بتضامنه وتلاحمه.

كما حيّت حماس كذلك صمود وشهامة "أهلنا في مخيم البرج الشمالي، وتكبر فيهم حسّ المسؤولية، وحسن التصرّف في التعامل مع الحدث، هذا المخيم الصامد الذي قاوم الاحتلال الإسرائيلي، ومتمسّك بحق العودة إلى فلسطين".

ووجهت الحركة شكرها لجميع المؤسسات الصحية والإسعاف والدفاع المدني التي سارعت إلى التعامل مع الحريق ، كما قدرت عاليًا الجهود الطيبة التي بذلها المجتمع اللبناني المجاور، والتسهيلات التي قدموها للتعامل مع الحدث.

وأصيب 10 أشخاص على الأقل عندما هزت عدة انفجارات مخيم البرج الشمالي للاجئين الفلسطينيين في جنوبي لبنان في وقت متأخر من أمس الجمعة، حسبما ذكر الهلال الأحمر الفلسطيني.

ويذكر أن أعلنت وسائل إعلام لبنانية، الجمعة، السيطرة على حريق مستودع حماس للذخيرة في مخيم برج الشمالي.

وأشارت الأنباء إلى أن 13 قتيلا حصيلة أولية جراء الانفجار.

من جانبه، كلّف النائب العام الاستئنافي في جنوب لبنان الأجهزة الأمنية وخبراء المتفجرات بالكشف عن مستودع الذخيرة، وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الانفجار.

وأشارت التقارير إلى أن سيارات الإسعاف تعمل على إخلاء الجرحى جراء انفجار مستودع للذخيرة.