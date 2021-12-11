وزير الخزانة الأسترالي يحث الولايات المتحدة على الالتزام بإعادة فتح الحدود

حذر وزير الخزانة الأسترالي، جوش فريدنبرج، من المبالغة في رد الفعل تجاه المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون".

وقال "فريدنبرج"، في تصريحات - نقلتها شبكة "إس. بي. إس." الإخبارية الأسترالية، اليوم السبت، إن متحور "أوميكرون" يذكرنا بالتحديات التي نواجهها لكن الدول بحاجة إلى التزام الهدوء والاستمرار".

وفي إشارة إيجابية للاقتصاد، قال "فريدنبيرج" إن الاستثمار التجاري كان في أقوى حالاته منذ طفرة التعدين قبل عقد من الزمان، وستظهر التوقعات الاقتصادية والمالية لمنتصف العام الأسبوع المقبل أن الاستثمار ارتفع بنسبة 16 في المائة.

وسيصل الاستثمار في غير قطاع التعدين إلى أعلى مستوى له - 200 مليار دولار، ومع ذلك، قال أمين الخزانة، إن الانتعاش الاقتصادي بعد الوباء يعتمد على استمرار الدول في مسار إعادة فتح حدود البلاد.

وبينما لا تزال الآثار الصحية للمتغير الجديد قيد الدراسة، قال "فريدنبرج" إن العلامات المبكرة كانت مطمئنة، "الفيروس قابل للانتقال بشكل كبير لكنه ربما ليس بنفس خطورة الأنواع الأخرى".

وأضاف أن معدلات اللقاح المرتفعة تعني أن الدول يجب أن تكون قادرة على تجنب الإجراءات المتطرفة مثل إغلاق الحدود.

وتركز الحكومة الفيدرالية على إعادة فتح الحدود للطلاب الدوليين وغيرهم من حاملي التأشيرات.