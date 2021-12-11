سقوط عصابة تسرق المواد البترولية من خطوط نقلها فى القليوبية

نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقليوبية لسرقة المواد البترولية من خطوط نقلها عبر المحافظات، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية، من خفراء إحدى القرى بدائرة المركز، بمشاهدتهم سيارة نقل متوقفة بأرض زراعية ويستقلها بعض الأشخاص، ولدى محاولتهم فحصها ومستقليها لاذ قائدها بالهرب بها.

وأثناء ذلك انحرفت السيارة وسقطت بأحد المجارى المائية، ما أعاقها عن الحركة، فلاذ قائدها ومستقلوها بالهرب تاركين السيارة، وما تبين أن السيارة مُحمل عليها من الداخل صندوق حديدى "تنك فارغ"، وبفحص المنطقة المحيطة لمكان ضبط السيارة تبين وجود حفر بعمق واحد متر تقريباً ومحبس "كبسولة" مُثبت على خط للمواد البترولية "بنزين".

وأسفرت جهود فريق البحث، المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بالقليوبية، عن أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيلا عصابيا مكونا من (عدد 9 متهمين "اثنين منهم خفير خصوصى بالشركة مالكة خط أنابيب البترول محل الواقعة "، ولعدد 6 منهم معلومات جنائية) تخصص نشاطه الإجرامى فـى ارتكاب وقائع سرقة المواد البترولية من الخطوط الرئيسية باستخدام سيارات نقل تم تجهيزها لتحميل المسروقات ومعدات للتفريغ والشحن.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة المشار إليها، وبإرشاد المتهمين تم ضبط (عدد 5 سيارات نقل داخل مخزن خاص بأحدهم كائن بدائرة مركز شرطة قليوب- مبلغ مالى من متحصلات بيع المواد البترولية- سيارتي نقل بفنطاس- بندقية خرطوش وعدد 5 طلقات لذات العيار- المعدات المستخدمة فى ممارسة نشاطهم الإجرامى).