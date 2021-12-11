السبت 11 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط متهم بسرقة البطاريات بأسلوب «الضغط على الكابود» بعابدين

سرقة البطاريات
سرقة البطاريات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت من ضبط متهم بسرقة البطاريات من داخل السيارات بأسلوب "الضغط على الكابود".

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى سرقة البطاريات من داخل السيارات بأسلوب "الضغط على الكابود" وأنه وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث.

و عقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة أسفرت إحداها عن ضبطه، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، كما أقر باتكاربه عدد 3 حوادث سرقة بطاريات بذات الأسلوب ، وتم بإرشاده ضبط البطاريات المستولى عليها بمسكنه، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة، وتمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة والمعنية لملاحظة الحالة الأمنية من ضبط (سيدة – أحد الأشخاص ، مقيمان بدائرة القسم ) حال تواجدهما بدائرة القسم ، وبحوزتهما (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 2 كيلو جرام – كمية من مخدر الآيس – 2 ميزان حساس – 2 هاتف محمول – مبلغ مالى)، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهما.

وزارة الداخلية مدينة نصر مديرية أمن قسم شرطة أمن مديرية امن القاهرة

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