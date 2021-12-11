السبت 11 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحباط تهريب بضائع محظور تصديرها عبر ميناء الإسكندرية البحرى

إحباط تهريب بضائع
إحباط تهريب بضائع محظورة

أحبطت الشرطة محاولة تهريب بضائع محظور تصديرها داخل إحدى الحاويات عبر ميناء الإسكندرية البحرى، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بإدارة شرطة ميناء الإسكندرية البحرى بقطاع أمن المنافذ قيام إحدى شركات الشحن الجوى بتصدير حاوية إلى إحدى الدول مشمولها "لوازم أرجيلة"، واحتوائها على "كميات كبيرة من التبغ الخام "محظور تصديره"، بالمخالفة للقانون لتهريبها بطرق غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة تم تشكيل لجنة (أمنية- جمركية)، لتفتيش مشمول الحاوية.. أسفرت أعمالها عن ضبط كميات من الأصناف والبضائع غير مثبتة بمستندات الرسالة عبارة عن (كميات كبيرة من التبغ الخام) داخل مشمول الرسالة بالمخالفة للقانون، وقدرت قيمة الضرائب والرسوم الجمركية وغرامة التهريب عليها (900,000 ألف جنيه).

الرسوم الجمركية وزارة الداخلية أمن ميناء الإسكندرية محاولة تهريب تشكيل لجنة قطاع أمن المنافذ

رئيس التحرير

وائل لطفي

ميراث الماضى الذى يصلحه الرئيس

الأكثر قراءة

بالأسماء.. تحويل 1.5 مليون جنيه مستحقات مصريين غادروا الأردن

مفتوح الآن.. رابط موقع تسجيل لقاح كورونا مصر وزارة الصحة المصرية 2022

النيابة تحليل عينة من دم وبول نجل رجل الأعمال المتسبب في مصرع 4 طلاب

أول رد من شيرين عبدالوهاب على اتهام حسام حبيب بحلق شعرها

صورة صادمة لـ شيرين عبدالوهاب عقب طلاقها

بعد حادث الشيخ زايد.. قانوني يوضح العقوبة المقررة للقتل الخطأ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

في صحبة الضيف الثقيل

د.كريمة الحفناوى

حول نتائج الانتخابات المحلية الفنزويلية

منى رجب

16 يوما لا تكفي للقضاء علي العنف

الحسين عبدالرازق

سيدة البلكونة!

عفاف السيد

الرقص تاريخيًا واجتماعيًا وثقافيًا

سمر عادل

الاقتصاد العالمى أمام مفترق طرق

عبد الرحيم طايع

نبأ الديانة الإبراهيمية الجديدة

مدحت بشاى

ربنا بيحب الحُسن

صور

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

عاصفة ترابية تضرب القاهرة

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

«بينت» يقدم مخططا استيطانيا جديدا في الجولان السوري المحتل

سجن وغرامة بحق لبنانى تزوج فلسطينية تحمل جنسية إسرائيلية

صحيفة عبرية: سلوك الجيش الإسرائيلى يساهم فى استمرار العمليات الفلسطينية