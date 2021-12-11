إحباط تهريب بضائع محظور تصديرها عبر ميناء الإسكندرية البحرى

أحبطت الشرطة محاولة تهريب بضائع محظور تصديرها داخل إحدى الحاويات عبر ميناء الإسكندرية البحرى، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بإدارة شرطة ميناء الإسكندرية البحرى بقطاع أمن المنافذ قيام إحدى شركات الشحن الجوى بتصدير حاوية إلى إحدى الدول مشمولها "لوازم أرجيلة"، واحتوائها على "كميات كبيرة من التبغ الخام "محظور تصديره"، بالمخالفة للقانون لتهريبها بطرق غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة تم تشكيل لجنة (أمنية- جمركية)، لتفتيش مشمول الحاوية.. أسفرت أعمالها عن ضبط كميات من الأصناف والبضائع غير مثبتة بمستندات الرسالة عبارة عن (كميات كبيرة من التبغ الخام) داخل مشمول الرسالة بالمخالفة للقانون، وقدرت قيمة الضرائب والرسوم الجمركية وغرامة التهريب عليها (900,000 ألف جنيه).