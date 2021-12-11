تحرير 7840 مخالفة لمواطنين بسبب عدم ارتداء الكمامة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط 7840 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ7809 أشخاص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 31 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما نجحت الأجهزة الأمنية في تحرير 888 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 214 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالى مضبوطات (1039) أرجيلة.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وإلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.