السبت 11 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتداب المعمل الجنائى فى حريق سيارة ملاكى داخل أحد الكمبوندات بالقاهرة

حريق سيارة
حريق سيارة

انتقل فريق من نيابة القاهرة الجديدة اليوم لمعاينة حريق سيارة ملاكى داخل أحد الكمبوندات بالقاهرة الجديدة. 

وطلبت النيابة انتداب المعمل الجنائي لمعاينة السيارة لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

وسيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة على حريق التهم سيارة ملاكي بمنطقة التجمع الأول، وتم إخطار النيابة العامة بالحادث. 

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارًا من شرطة النجدة بوجود حريق بسيارة ملاكي بأحد الكمبوندات بمنطقة التجمع الأول، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بسيارة إطفاء، وتم إخماد الحريق، وجارٍ الوقوف على ملابسات الحريق، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

حريق سيارة نيابة التجمع قسم

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