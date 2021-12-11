إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مطروح الإسكندرية

أصيب اليوم السبت، 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مطروح الإسكندرية أمام قرية "صان شاين"، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقل المصابين إلى مستشفى العلمين النموذجي.

وحصل "الدستور" على أسماء المصابين وهم: "مصطفى محمد السيد 23 سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه خلع بالكتف اليمنى، وكدمات وسحجات بالجسم، وياسر رمضان أحمد 32 سنة مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، وكدمات وسحجات بالجسم، ومحمد إسماعيل أحمد 26 سنة مصابًا بكدمة شديدة بالظهر، وكدمات وسحجات بالجسم، أحمد سمير كراز ١٩ سنة مصابًا بجرح قطعي بالجبهة، وسعيد محمد سليمان 24 سنة مصابًا باشتباه كسر بالذراع اليسرى، وعيد محمد عبدالرازق 27 سنة مصابًا باشتباه خلع بالكتف اليسرى وكدمات وسحجات بالجسم".

كما أصيب أيضًا: "أحمد عبدالحليم سليمان 30 سنة مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات بالجسم، محسن عبدالهادي حسانين 41 سنة مصابًا باشتباه خلع بالكتف اليسرى وكدمات وسحجات بالجسم، سمير عبدالحليم سليمان 34 سنة مصابًا بكدمات وسحجات بالجسم، عبدالكريم عصام صبحي 31 سنة مصابًا بكدمات وسحجات بالجسم" وجميع المصابين من محافظة البحيرة.

وعقب وصولهم إلى مستشفى العلمين النموذجي، أجرى الطاقم الطبي الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وحالتهم العامة مستقرة، حيث تم تحرير المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.