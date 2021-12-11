السبت 11 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

شركات الخدمات اللوجستية فى ألمانيا تحذر من عواقب التطعيم الإجبارى

التطعيم الإجباري
التطعيم الإجباري

حذر قطاع النقل في ألمانيا من التعجيل بتطبيق التطعيم الإجباري، وسط دعوات من قيادات سياسية ألمانية لتطبيق هذه الخطوة.

وقال فرانك هوستر، المدير التنفيذي للاتحاد الألماني لوكلاء الشحن والخدمات اللوجستية، إن جعل تلقي اللقاح إلزاميا من شأنه أن يؤدي إلى رفض دخول آلاف السائقين إلى ألمانيا لأنهم تلقوا لقاحات مثل "سبوتنيك في"، والتي لم تتم الموافقة على استخدامها في الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن القطاع يعاني بالفعل من مشكلات بسبب النقص الحاد في عدد السائقين، وقال: "قبل أن نجعل التطعيم إجباريا علينا تسوية بعض الأمور أولا".

وأوضح هوستر أن هذا يشمل، على سبيل المثال، ما إذا كان يمكن تقديم التطعيم في ألمانيا للسائقين الأجانب غير الملقحين، مضيفا أن القطاع يجري حاليا محادثات مع الوزارات المسئولة.

وقال: "لم نتخذ قرارا ضد التطعيم الإجباري، لكن هناك مخاوف كبيرة من أن نفقد المزيد من الموظفين".

وحسب بيانات الاتحاد الألماني للنقل البري والخدمات اللوجستية والتخلص من النفايات، يعاني القطاع في ألمانيا من نقص في العمالة يتراوح بين 60 ألفا و80 ألف سائق شاحنة، مع تزايد الفجوة بمقدار 15 ألف سائق سنويا.

وقال المتحدث باسم مجلس إدارة الاتحاد، ديرك إنجلهارت، إنه لا يمكن تعيين عدد كافٍ من الموظفين من دول شرق الاتحاد الأوروبي، حيث يوجد أيضا نقص في عشرات الآلاف من السائقين.

ويختار العديد من السائقين الوظائف ذات الأجر الأفضل في القطاع، والتي تضمن أن يكون الجمع بين العمل والحياة الأسرية أسهل من التنقل لمسافات طويلة.

ورغم ذلك، يؤيد الاتحاد الألماني للنقل البري والخدمات اللوجستية والتخلص من النفايات فرض التطعيم الإجباري في ألمانيا.

ويذكر أنه أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات عن أن المعدل الأسبوعي لإصابات كورونا الجديدة في البلاد سجل انخفاضًا طفيفًا، اليوم السبت، مقارنة بأمس الجمعة.

وأوضح المعهد أن معدل الإصابات الجديدة لكل مئة ألف نسمة خلال سبعة أيام وصل صباح اليوم إلى 402.9 مقابل 413.7 أمس الجمعة، ومقابل 442.7 قبل أسبوع ومقابل 249.1 قبل شهر.

التطعيم قطاع النقل في ألمانيا التطعيم الإجباري الأجانب غير الملقحين المانيا

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وائل لطفي

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