واشنطن تشدد على ضرورة مغادرة المرتزقة والمقاتلين الأجانب فى ليبيا

شددت نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي "كارين ساساهارا" على ضرورة مغادرة المرتزقة والمقاتلين الأجانب ليبيا، وإجراء الانتخابات في موعدها، مؤكدة وقوف إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الشعب الليبي في عمله على إقامة بلد موحد ينعم بالسلام.

جاء ذلك - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الليبية اليوم السبت - أثناء انعقاد لجنة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الفرعية في مجلس النواب الأمريكي، وهي جلسة استماع حول ليبيا بحضور مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية.

وأشارت المسؤولة الأمريكية إلى أن جميع الخطوات التي يتم اتخاذها جاءت بنية أن الانتخابات ستجرى يوم 24 ديسمبر الجاري، متوقعة إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية في أواخر فبراير 2022.

فيما أعلن بيان سعودي بحريني مشترك في ختام زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الجمعة، ضرورة تجنيب المنطقة كافة الأنشطة المزعزعة للاستقرار وعلى دعم أطراف المرحلة الانتقالية في السودان وسحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.

وكان ولي العهد السعودي قد وصل إلى البحرين في زيارة رسمية ضمن جولة خليجية يقوم بها، وكان باستقباله بمطار قاعدة الصخير الجوية، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن الأمير محمد بن سلمان استعرض مع جلالة ملك البحرين العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، كما جرى تناول تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأضاف التقرير أنه أجريت لسمو ولي العهد، مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الملكيان السعودي والبحريني، ثم استعرض حرس الشرف، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبًا بولي العهد.

واستعرض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وملك البحرين حمد بن عيسى، الخميس، العلاقات التاريخية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.