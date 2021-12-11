تايلاند تسجل 4079 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة العامة التايلاندية، اليوم السبت، عن تسجيل 4 آلاف و79 إصابة جديدة بفيروس كورونا، كما سجلت 39 حالة وفاة جديدة.

وقالت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية، اليوم، إنه من بين حالات الإصابة الجديدة 4063 حالة بين السكان، و19 بين نزلاء السجون.

ومنذ بدء الجائحة، أوائل العام الماضي، بلغ عدد حالات الإصابة مليونين و164 ألفًا و859 حالة، وتعافي مليونين و90 ألفًا و253، ويبلغ إجمالي حالات الوفاة 21 ألفًا و151 حالة.

واستمرت عمليات التطعيم في البلاد، حيث تم إعطاء 97.18 مليون جرعة، حتى أمس الجمعة.

ومثل عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم بشكل كامل 60%، من السكان، حتى أمس الجمعة، طبقا لما ذكره مركز إدارة الوضع بالنسبة لفيروس كورونا.