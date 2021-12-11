السبت 11 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تايلاند تسجل 4079 إصابة جديدة بكورونا

تايلاند
تايلاند

أعلنت وزارة الصحة العامة التايلاندية، اليوم السبت، عن تسجيل 4 آلاف و79 إصابة جديدة بفيروس كورونا، كما سجلت 39 حالة وفاة جديدة.

وقالت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية، اليوم، إنه من بين حالات الإصابة الجديدة 4063 حالة بين السكان، و19 بين نزلاء السجون.

ومنذ بدء الجائحة، أوائل العام الماضي، بلغ عدد حالات الإصابة مليونين و164 ألفًا و859 حالة، وتعافي مليونين و90 ألفًا و253، ويبلغ إجمالي حالات الوفاة 21 ألفًا و151 حالة.

واستمرت عمليات التطعيم في البلاد، حيث تم إعطاء 97.18 مليون جرعة، حتى أمس الجمعة. 

ومثل عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم بشكل كامل 60%، من السكان، حتى أمس الجمعة، طبقا لما ذكره مركز إدارة الوضع بالنسبة لفيروس كورونا.

الصحة تايلاند كورونا فيروس كورونا كوفيد

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