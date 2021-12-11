وزارة الداخلية تتلقى 4925 شكوى وطلبا والتماسا خلال نوفمبر

نوّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إلى تلقي وزارة الداخلية 4925 شكوى وطلبا والتماسا خلال شهر نوفمبر تتعلق بمختلف الخدمات الأمنية، حيث تلقت الوزارة 1829 شكوى وطلبا تتعلق بالأمن العام؛ حيث قامت الوزارة بتنفيذ حملات مختلفة التشكيل في المناطق الوارد بشأنها شكاوى من وجود بعض مظاهر وأعمال البلطجة وتجارة المخدرات، وذلك لبث روح الأمان والطمأنينة لدى المواطنين، كما تم التحقيق في 31 شكوى نصب واحتيال، و28 شكوى ابتزاز وسب وقذف لجرائم تتم عبر الإنترنت، بالإضافة إلى استهداف 307 متهمين وردت شكاوى بشأن تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم، تم إلقاء القبض على عدد منهم، وأفادت الوزارة بأنه جار التضييق على الآخرين وترصدهم لإلقاء القبض عليهم إنفاذا للقانون.

جاء ذلك خلال متابعة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، موقف تلقي ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، خلال شهر نوفمبر الماضي، وذلك من خلال تقرير أعده الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

إلى جانب ذلك، تلقت الوزارة 158 طلبا متعلقا بإصدار محررات الأحوال المدنية، من بطاقات رقم قومي وقيد عائلي وشهادات الميلاد، أو طلبات إنشاء مقار للسجل المدني ببعض القرى الكبرى تيسيراً على المواطنين، وتم التعامل معها.

وفيما يتعلق بخدمات السلع التموينية والغذائية، أشار الدكتور طارق الرفاعي إلى تلقي وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال شهر نوفمبر الماضي 4175 شكوى وطلبا خاصا بخدمات السلع التموينية والغذائية، حيث تعاملت معها وفقا لطبيعة كل منها، حيث تعاملت الوزارة مع 3770 شكوى وطلبا لاستخراج البطاقات التموينية أو تجديدها أو استلامها وتفعيلها أو إضافة أفراد بعد حذفهم، أو إضافة مواليد جدد، أو نقل بطاقة التموين، واتسمت استجابة الوزارة مع تلك الشكاوى بالسرعة، وذلك لمن تثبت أحقيته بالتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي، وتمت الاستجابة لـ 220 شكوى وطلبا بشأن إعادة إضافة على البطاقة، وإصدار بدل تالف أو فاقد للبطاقة.

إلى جانب ذلك، تلقت الوزارة 289 شكوى بشأن التضرر من بعض المخابز للتلاعب في وزن الخبز المدعم أو جودته، وتم تنفيذ حملات تفتيش بالتنسيق مع مباحث التموين للتوجه إلى محل الشكوى وتحرير محاضر ضد من يثبت عليه ارتكابه أي من المخالفات الواردة بالشكوى، حيث تم تحرير محاضر في 200 شكوى منها لثبوت المخالفات وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، فضلا عن 83 شكوى وبلاغا بشأن قيام بعض التجار أو أصحاب المحال ببيع سلع منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وقيام بعض المصانع بإنتاج مواد غذائية باستخدام سلع ومواد مجهولة المصدر، حيث قامت وزارة التموين بالتعامل مع الشكاوى والتي أسفرت عن تحرير محاضر في 40 شكوى منهم وفقا للمخالفات التي تم رصدها.

كما تلقت وزارة التموين 65 شكوى من قيام بعض بدالي التموين بالتلاعب في صرف حصص المقررات التموينية واحتفاظ التاجر ببطاقات الصرف، ورفع سلع بعض المواد التموينية أو عدم الإفصاح عنها، حيث قامت الوزارة بالتعامل مع الشكاوى، والتي أسفرت عن تحرير محاضر في 20 شكوى لمن ثبت ارتكابهم للمخالفات.