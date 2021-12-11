لجنة الانتخابات الفلسطينية: نسبة الاقتراع بلغت 11.3% حتى العاشرة صباحا

أفادت لجنة الانتخابات المركزية فى فلسطين، بأن نسبة الاقتراع في الانتخابات المحلية المرحلة الأولى بلغت 11.3% حتى الساعة العاشرة صباحا.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحفي، أن عدد المقترعين في مختلف محافظات الضفة الغربية حتى العاشرة وصل إلى 45,844، من مجمل أصحاب حق الاقتراع، البالغ عددهم 405,687 ناخب وناخبة يحق لهم التصويت.

وأشارت اللجنة إلى أن عملية الاقتراع تسير بسلاسة دون رصد أي مخالفات أو خروقات، لافتة إلى أن مراكز الاقتراع البالغ عددها 222 منتشرة في 154 هيئة محلية ستبقى مفتوحة حتى الساعة السابعة من مساء اليوم السبت .

وفى وقت سابق من اليوم، انطلقت عملية الاقتراع في المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية الفلسطينية، في 154 هيئة محلية في جميع محافظات الضفة الغربية، حيث فتحت مراكز الاقتراع أبوابها وبدأت استقبال الناخبين في تمام الساعة السابعة صباحا، كما هو مقرر، وفقا لرئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر.

وقال ناصر في مؤتمر صحفي الذي عقد بمقر اللجنة، بمدينة رام الله، بالتزامن مع انطلاق المرحلة الأولى لعملية الاقتراع، تجرى الانتخابات في مرحلة نوعا ما جديدة، يشوبها مشاكل كون غزة لن تشارك بسبب حركة حماس، ونأمل ونضغط ونحاول أن تشارك في المرحلة الثانية، حتى تكون الانتخابات المحلية مكتملة، وتهيئ لإجراء انتخابات عامة في المستقبل.

وأضاف ناصر أن عدد أصحاب حق الاقتراع في هذه المرحلة يبلغ 405,687 ناخب وناخبة مسجلين في 222 مركز اقتراع تحتوي على 717 صندوق اقتراع، فيما يزيد عدد الطواقم العاملين في هذه المراكز على 4000 موظف وموظفة.

وأوضح ناصر أن 573 قائمة انتخابية ترشحت للمرحلة الأولى من الانتخابات المحلية تضم كلها 4,480 مرشحا 26% منهم من النساء، يتنافسون على 1,514 مقعدا.