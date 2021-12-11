رفع 41 سيارة ودراجة نارية متهالكة بمختلف المحافظات

قامت الأجهزة الأمنية، بسحب 41 سيارة ودراجة نارية متهالكة، من الشوارع والميادين، بمختلف محافظات الجمهورية، لإعادة المظهر الحضاري.

كانت الأجهزة الأمنية، قد شنت حملات مرورية مكثفة، لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين، وبما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.أسفرت الحملات عن تحرير 2933 مخالفة لقائدي الدراجات النارية، لعدم ارتداء الخوذة.

وأهابت وزارة الداخلية، بقائدى الدراجات النارية، الالتزام بارتداء الخوذة، كما تهيب الوزارة بقائدى السيارات، السير فى الحارات المرورية المخصصة لهم، بما يحقق السيولة المرورية، ويحد من وقوع الحوادث على الطرق، وذلك تجنبًا للمسائلة القانونية.

جدير بالذكر أن الإدارة العامة للمرور، قد شنت عدة حملات مرورية، لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور، على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم.