أمن الجيزة.. ضبط 80 متهمًا بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، خلال حملة مكبرة تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، من ضبط 80 متهمًا بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات في حملة تفتيشية عن تجار السموم.

بالإضافة لضبط 70متهمًا من بينهم 69 متعاطي عثر بحوزتهم على 5 «فرش» حشيش و847 تذكرة من مخدر الهيروين، و1546 قرص مخدر، و436 جرامًا من مخدر الأستروكس، و7 كيلو جرام الشادو، و4 كيلو جرام بانجو و8 كيلو جرام بودر.

كما تم ضبط 10 متهمين عثر بحوزتهم 5 فرد محلي الصنع 12 مم ــ 3 بندقية خرطوش بامب أكشن عيار 12مم و4 طبنجة عيار 9 ملم و 1987 طلقة مختلفة الأعيرة.

وجاء ذلك تحقيقًا لمبدأ الردع العام وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، وخاصة محرزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص لما لها من خطورة بالغة على المجتمع المصري.