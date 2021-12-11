السبت 11 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. نظر الطعن المقدم من قاتل «عروس بنها» على حكم إعدامه

محكمة النقض
محكمة النقض

تنظر محكمة النقض، اليوم السبت، طعن "حسان.ص" قاتل الطالبة "تقى ناجى" المعروفة إعلاميًا بـ"عروس بنها"، على حكم إعدامه الذي صدر من محكمة جنايات بنها.

كانت قد قضت محكمة جنايات بنها في وقت سابق، بالإعدام شنقًا للمتهم، كما عاقبت المتهم الثاني بالسجن المشدد 10 سنوات، والثالثة شقيقة الأول بالسجن المشدد 3 سنوات، والرابع شقيق الأول والثالثة بالحبس سنة.

كانت أجهزة الأمن بالقليوبية في شهر مارس من عام 2017 القبض على كل من "حسان.ص" الشهير بـ"حسان الوزير" طالب - 19 سنة، المتهم الأول، و"أحمد. ح. ق"، الشهير بـ"أوسة"، المتهم الثاني، المتهمين الرئيسيين، كما تبين تورط اثنين آخرين هما أشقاء المتهم الأول، "أميرة. ص"، المتهمة الثالثة، و"محمود. ص"، المتهم الرابع"، في واقعة قتل تقى ناجي الطالبة بكلية الآداب ببنها، يوم نقل أثاث الزوجية الخاص بها بـ21 طعنة نافذة في أماكن متفرقة بالرقبة والصدر والرئة اليسرى واليد وأماكن متفرقة من الجسد، كما في جاء في تقرير الطب الشرعي، بقصد سرقتها.

محكمة النقض الطب الشرعي تقرير الطب الشرعي محكمة جنايات اجهزة الامن محكمة جنايات بنها

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