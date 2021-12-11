السبت 11 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

خلافات حول الميراث.. اعترافات المتهم بإضرام النيران في محل ملابس

جريدة الدستور

اعترف المتهم إضرام النيران بمحل ملابس  بدار السلام بارتكاب الواقعة وقرر بأنه نظرًا لقيام شريك مالك المحل، بالشهادة فى خلافات حول الميراث لصالح عمه ضد والده فخطط للانتقام منه فقام بإحضار كمية من سائل البنزين.

وأضاف أنه توجه بها لمحل المجنى عليه وقام بسكب البنزين أسفل باب المحل وإضرام النيران به مما أدى لاحتراق محتويات المحل بالكامل، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

من جانبه قررت جهات التحقيق، اليوم السبت، حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه  بإضرام النيران بمحل ملابس وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية عقب تلقي مباحث  قسم شرطة دار السلام بلاغا بنشوب حريق بأحد العقارات بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين نشوب الحريق داخـل محـل ملابس كائن بالطابق الأرضي بالعقار محل البلاغ، نتج عن ذلك احتراق محتويات المحل بالكامل "دون إصابات" وتم السيطرة على الحريق بمعرفة الحماية المدنية.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تحت إشراف اللواء حازم الدربي مدير المباحث الجنائية  أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة المعادي، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه. 

المباحث الجنائية قسم شرطة دار السلام الحماية المدنية مدير المباحث التحقيقات شرق القاهرة البنزين

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