السبت 11 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. إعادة محاكمة 8 متهمين بأحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير

محكمة
محكمة

تنظر الدائرة الرابعة إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، والمنعقدة بطرة، اليوم السبت، إعادة إجراءات محاكمة 8 متهمين في القضية المعروفة بـ"أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير".

كانت النيابة أسندت للمتهمين وآخرين -سبق الحكم عليهم- عددًا من الاتهامات من بينها: القتل والشروع في القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدي للممتلكات العامة إلى جانب تكدير السلم العام على خلاف القانون.

يذكر أن محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، قضت في وقت سابق بالسجن سنة مع الشغل لـ15 متهمًا حضوريًا، والسجن 10 سنوات لـ212 متهمًا بقضية "أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير"، والتي شهدت وقوع أحداث عنف.

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