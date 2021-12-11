السبت 11 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. محاكمة منة فضالي بتهمة النصب والاحتيال

منه فضالي
منه فضالي

تنظر محكمة جنح 6 أكتوبر المنعقدة بجنوب الجيزة، اليوم السبت، محاكمة الفنانة منة فضالي؛ لاتهامها بالنصب والاحتيال.

ترجع أحداث الواقعة إلى اتهام فتاة، تدعى إسراء ريان، للفنانة منة فضالي، بالنصب عليها، مشيرة إلى أن الفنانة دخلت بالفعل على الحساب الخاص بالفتاة الشاكية، واختارت 4 قطع من الملابس، وفي المقابل تم الاتفاق على أن تقوم «فضالي»، بالدعاية لحساب الفتاة، وتنفيذ إعلان والترويج له، مقابل ما اختارته من فساتين من المعروضة على حساب الشاكية.

وأضافت خلال التحقيقات: «حينما طالبت الفنانة منة فضالي بإرجاع مستحقاتي، قامت بالتهرب والإنكار، فحررت محضرًا بقسم شرطة أول أكتوبر، ودعوى جنحة مباشرة أمام المحكمة ضدها، اتهمتها فيها بالنصب والاحتيال».

وجاء في المحضر المحرر من الشاكية ضد منة فضالي: «بناء على ذلك؛ أوصلت المدعية، الملابس، إلى محل إقامة الفنانة منه فضالي، وتم التواصل بينهما، حيث توجد رسائل صوتية وكتابية من حساب الفنانة منة فضالي الموثق على إنستجرام، تؤكد تسلمها الملابس».

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