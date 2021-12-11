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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أسعار مواد البناء فى الأسواق المصرية اليوم السبت 11-12-2021

مواد البناء
مواد البناء

تباينت أسعار مواد البناء، اليوم السبت 11-12-2021، و فيما يلي يرصد لكم موقع "الدستور" آخر تحديثات للأسعار في الأسواق المحلية المصرية.

أسعار مواد البناء في الأسواق المصرية اليوم السبت  11-12-2021


سعر الحديد  اليوم 

استقرت أسعار طن الحديد بمصانع الحديد والصلب عند متوسط سعري 14400 - 14800 جنيه، تسليم أرض مصنع، وللمستهلك تراوح بين 14700 - 14800 جنيه للطن.

سعر الأسمنت اليوم 

و سجل سعر الأسمنت نحو 1080 - 1100 جنيه تسليم أرض المصنع، و للمستهلك في حدود 1050 - 1250 جنيهًا للطن، و الأسمنت المخلوط تراوح بين 550 - 600 جنيه تسليم أرض مصنع، و المستهلك بين 600 - 650 جنيهًا للطن، و الأسمنت الأبيض ما بين 2350 و 2450 جنيهًا.

سعر الطوب  اليوم 

طوب أسمنتي مصمت بمقاس 6×12.5×25 بسعر 630 جنيهًا لكل ألف طوبة.

طوب أسمنتي مفرغ بمقاس 12×20×40 بسعر 3729 جنيهًا لكل ألف طوبة.

طوب أسمنتي مفرغ بمقاس 20×20×40 بسعر 4746 جنيهًا لكل ألف طوبة.

طوب طفلي مثقب بمقاس 6.5×12×25 بسعر 495 جنيهًا لكل ألف طوبة.

طوب طفلي مثقب بمقاس 13×12×25 بسعر 918 جنيهًا لكل ألف طوبة.

طوب رملي وردي بمقاس 6×12×25 بسعر 839 جنيهًا لكل ألف طوبة.

طوب رملي خفيف بمقاس 20×20×60 بسعر 550 جنيهًا لكل 1 متر مكعب.

سعر الرمل اليوم

و بلغ  سعر متر الرمل في السوق المحلي المصري اليوم  نحو 60 - 100 جنيه.

سعر طن الجبس

و تراوح سعر الجبس بين 550 - 650 جنيهًا للطن سعر المصنع، وللمستهلك 600 - 700 جنيه للطن.

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وائل لطفي

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