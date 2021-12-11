وزير التعليم: لن يمنع أى طالب من تأدية الامتحان بسبب عدم التطعيم ضد كورونا

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة لن تمنع أي طالب من تأدية الامتحان أو الحضور بالمدرسة بسبب عدم التطعيم ضد كورونا.

وأضاف وزير التربية والتعليم، عبر صفحته الرسميه علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلاً: "وفي نفس الوقت ننصح كل الطلاب من عمر ١٢ فأكثر بالحصول على اللقاح بعد موافقة ولي الأمر" .

واختتمت الأيام الماضية تلاميذ الصف الرابع الابتدائي امتحان شهر ديسمبر.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدء تصحيح الامتحانات داخل المدرسة من معلم المادة، تحت إشراف مستشاري المادة بالإدارات التعليمية.

وشددت الوزارة على مديريات التربية والتعليم، على أن النتيجة لم تعلن للتلاميذ ويتم إضافتها على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول، لتعلن بالألوان وليس الدرجات.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني، جدول اختبارات منتصف العام لطلاب الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي 2022/2021

وأكدت الوزارة أنه تتم الاختبارات مع ملاحظة الآتي:

- يتم وضع الامتحان من بنك الأسئلة عن طريق التوجيه ويكون مختلف من مدرسة لأخرى.

- عدد الأسئلة لمادة اللغة العربية: 20 سؤالًا أما باقي المواد: 15 سؤالًا.

- يتم الامتحان في جميع الدروس منذ بدء العام الدراسي حتى نهاية منهج ديسمبر 2021.

وكان قد بدأ العام الدراسي 2021/2022 يوم 9 أكتوبر الماضى وينتهي يوم الخميس الموافق 16 يونيو 2022، على أن تستمر أيام العام الدراسي 34 أسبوعا، وبعد حذف أيام الإجازات الرسمية تصبح مدة أيام الدراسة الفعلية للفصل الدراسي الأول 93 يومًا و97 للفصل الدراسي الثاني.

وعن موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2021/2022 سوف تبدأ الامتحانات لصفوف طلاب النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق ١٥ يناير ٢٠٢٢ وتستمر لمدة 20 يوما لتنتهي يوم 3 فبراير 2022.

ووفقا للخريطة الزمنية، فإن موعد إجازة نصف العام 2020 تبدأ يوم السبت الموافق 5 فبراير 2022 لمدة أسبوعين حتى يوم الخميس الموافق 17 فبراير 2022م.