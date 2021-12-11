جاءت أسعار طن الأسمنت للمستهلك اليوم السبت، مستقرة في جميع الشركات العاملة في القطاع، حيث تراوح سعر طن الأسمنت البورتلاندي ما بين 1090 إلى 990 جنيها.

وترصد "الدستور" من خلال هذا التقرير، تفاصيل أسعار طن الأسمنت للمستهلك اليوم السبت 12/12/2021.

أسعار الأسمنت البورتلاندي



سجل سعر طن الأسمنت بشركة السويدي 1090 جنيهًا، بينما بلغ سعر طن الأسمنت بشركة مصر بني سويف 1080 جنيهًا، في حين جاء سعر طن الأسمنت بشركة المسلح مستقرًا عند 1063 جنيهًا.

وبلغ سعر طن الأسمنت بشركة حلوان 1060 جنيهًا، تبعه سعر طن الأسمنت بشركة المخصوص 1045 جنيهًا، وشركة النصر 1040 جنيهًا.

بينما بلغت أسعار طن الأسمنت بشركات المعلم والسهم ووادي النيل، 1030 جنيها، تلاهم سعر طن الأسمنت بشركة المسلة 1000 جنيه، ثم سعر طن الأسمنت بشركتي العسكري بني سويف وسيناء 990 جنيهًا.

أسعار الأسمنت الأبيض



جاءت أسعار طن الأسمنت الأبيض مستقرة بجميع الشركات، حيث تراوحت بين 2500 إلى 2390 جنيها.

وسجل سعر طن الأسمنت بشركة الأبيض العادة 2500 جنيه، تبعه سعر طن الأسمنت بشركة سوبر سيناء 2460 جنيهًا، تلاهما سعر طن الأسمنت بشركة رويال العادة 2430 جنيهًا، ثم سعر طن الأسمنت بشركة الواحة 2425 جنيهًا، وأخيرًا سعر طن الأسمنت بشركة سوبر رويال 2390 جنيهًا.

أسعار الأسمنت المخلوط



استقر سعر طن الأسمنت بشركة الواحة عند 790 جنيهًا، تبعه سعر طن الأسمنت بشركة أيه وان 775 جنيهًا، ثم سعر طن الأسمنت بشركة العمران 770 جنيها.

أسعار الأسمنت المقاوم



تراوحت أسعار طن الأسمنت المقاوم للمستهلك بين 1115 إلى 1055 جنيهًا.

جاء سعر طن الأسمنت بشركتي السويدي وقاهر البحار، مستقرًا عند 1115 جنيهًا، تبعهما سعر طن الأسمنت بشركة المسلح 1105 جنيهًا، تلاه سعر طن الأسمنت بشركة السويس سي ووتر 1095 جنيهًا، ثم سعر طن الأسمنت بشركة آسيك سي وتر 1075 جنيهًا، وأخيرًا سعر طن الأسمنت بشركة السهم 1055 جنيهًا.