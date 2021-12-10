«المرأة في العقل العربي».. كتاب جديد لعمرو الشيخ وأشرف البولاقي

صدر حديثا عن دار ميتابوك للنشر والتوزيع كتاب «المرأة في العقل العربي.. قراءة في ثقافة النفي والتهميش والمصادرة»، للشاعرين أشرف البولاقي وعمرو الشيخ، بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته المقبلة.

وجاء في تصدير الكتاب:

"المرأة بين المساواة والإنصاف، قضية شغلت الكاتبين عمرو الشيخ وأشرف البولاقي وتبادلا حولها نقاشًا ثقافيًا ونقديًا عبر موقع الفيس بوك مدة من الزمن، استطاعا خلالها الاشتباك مع الفقه والتاريخ واللغة والثقافة في التراث العربي وفي السياق المعاصر».

ونظرًا لأهمية طرح الكاتبين اللذين ابتعدا في مناقشتهما عن المستهلَك والمجاني في قضايا المرأة العربية، واعتمادهما على العقل والفكر، قررت دار ميتابوك للنشر والتوزيع إصدار كتابٍ يجمع أطروحات الكاتبين تحت عنوان «المرأة في العقل العربي، قراءة في ثقافة النفي والتهميش والمصادرة».

يقع الكتاب في أكثر من مئتي صفحة يبحر خلاله عمرو الشيخ وأشرف البولاقي في التراث العربي والثقافة الراهنة مشتبكيْن مع المضمَر والمستتر في الثقافة العربية وفي أزمات العقل العربي ومواقفه من المرأة قديمًا وحديثًا ومعاصَرة.

أما عن اشرف البولاقي فهو شاعر وباحث صدر له العديد من الأعمال الإبداعية والفكرية منها «جسدي وأشياء تقلقني كثيراً»، ديوان شعر فصحى عن الهيئة المصرية للكتاب 2003، «سلوى وِرد الغواية» ديوان شعر فصحى عن الهيئة المصرية للكتاب 2003، و«واحدٌ يمشى بلا أسطورةٍ» ديوان شعر فصحى عن الهيئة المصرية للكتاب 2008، «أشكال وتجليات العدودة في صعيد مصر» دراسات شعبية، عن دار وعد للنشر والتوزيع 2011، «رسائل ما قبل الآخرة» كتاب نثري عن دار هيباتيا للنشر والتوزيع 2013، «والتينِ والزيتونةِ الكبرى وهند»، ديوان شعر فصحى عن الهيئة المصرية للكتاب 2013 .

أما عن الشاعر عمرو الشيخ فهو من مواليد دمنهور 2 أغسطس 1971، عضو اتحاد كُتّاب مصر.

صدر له العديد من الأعمال منها "قصائد تسعى وأخرى تصل" ديوان شِعر «نشر إقليمي 2011»، "المملوك" ديوان شعر «سلسلة كتابة عن الهيئة العامة لقصور الثقافة 2013»، "أساطير الآخرين" ديوان شعر «عن دار الأدهم 2014»، "المقامات" ديوان شعر «عن دار النسيم 2015»، "عادةً الشعرُ يصلُ متأخّرًا" ديوان شعر «عن الهيئة المصرية العامة للكتاب 2016»، "بتوقيت النزيف" ديوان شعر «عن دار برديّة 2018»، "النسوان" ديوان شعر «عن الهيئة المصريّة العامة للكتاب 2018»، "خجل المكاشفة" ديوان شعر «عن مركز عماد قطري للإبداع والتنمية الثقافية» 2021.