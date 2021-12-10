براتب يصل لـ2400 جنيه.. فرص عمل جديدة لأصحاب المؤهلات

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية، عن توفير 102 فرصة عمل جديدة بعدد من الشركات بالمحافظة، وذلك براتب يصل إلى 2400 جنيه.

وتضمنت الوظائف المتاحة، 70 عامل تعبئة وتغليف، ولا يشترط في المتقدم لتلك الوظيفة أن يكون حاصلا على مؤهل، ولا يشترط أيضا وجود خبرة، وذلك من الجنسين، على أن يتراوح عمر المتقدم من 20 إلى 40 سنة.

كما تطلب تشمل الوظائف، 2 عامل مخازن، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلا على مؤهل متوسط، وأن يتراوح عمره من 20 إلى 40 سنة، وذلك للذكور فقط، ولا يشترط وجود خبرة.

وتتضمن الوظائف أيضا، 10 عامل نظافة، ولا يشترط في المتقدم لتلك الوظيفة أن يكون حاصلا على مؤهل، كما أنه لا يشترط وجود خبرة، وذلك من الجنسين، على أن يتراوح عمر المتقدم من 20 إلى 40 سنة.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف الاتصال على 01004747211، أو التوجه لمقر الشركة في بنها، الكيلو 28 طريق اسكندرية الزراعي، على أن يكون الراتب لتلك الوظائف 100 جنيه يوميا.

فيما اشتملت فرص العمل المتاحة على 20 عامل إنتاج، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلا على دبلوم متوسط، وألا يزيد عمره عن 30 سنة، وذلك من الذكور، ولا يشترط وجود خبرة، على أن يكون الراتب 2400 جنيه.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على تلك الوظيفة،الاتصال على 44812405، أو التوجه لمقر الشركة في الخانكة، بلوك 13003، المنطقة الصناعية الأولى.

وتنشر وزارة القوى العاملة، عبر موقعها الإلكتروني، نشرة وظائف شهرية للشباب من مختلف الأعمار، ولمختلف المؤهلات، وذلك لمساعدة الشبا في إيجاد فرصة عمل مناسبة، وللحد من معدلات البطالة في مصر.