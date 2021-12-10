إنهاء إعارة لوحة «رجل من مريوط» لمحمود سعيد من مطار القاهرة

كشف سمير غريب، رئيس جهاز التنسيق الحضاري السابق عن استجابة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة لما كتبه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بضرورة إنهاء إعارة لوحة "رجل من مريوط" الموضوعة أمام المراحيض بمطار القاهرة في صالة 1، مؤكدًا على اتخاذ الوزيرة الإجراءات اللازمة وإنهاء إعارة اللوحة.

وكتب "غريب" عبر حسابه بموقع "فيس بوك": "في استجابة سريعة على ما كتبته عن لوحة محمود سعيد في مطار القاهرة، اتصلت بي الفنانة الأستاذة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة لتقول لي بالنص "فورا بإذن الله هتتخذ الإجراءات اللازمة"، وبعدها اتصل بي الأستاذ الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية ليخبرني بالنص وبالتنسيق مع سيادة الوزيرة جاري العمل على انهاء اعارة اللوحة واستعادتها.

هو محمود سعيد؟

محمود سعيد فنان تشكيلي مصري من مواليد الإسكندرية في 8 أبريل 1897 وتوفي في 8 أبريل 1964. يعد من أوائل مؤسسي المدرسة المصرية الحديثة في الفنون التشكيلية، وهو من أكثر الفنانين المصريين الذين كتبت عنهم دراسات عن حياته وأعماله.

هو أحد الرواد الذين وضعوا أسس الفن التشكيلي، من عائلة عريقة ثرية تسكن بالقرب من مسجد سيدي أبي العباس المرسي.

ولد بالإسكندرية في 8 أبريل عام 1897 وحصل على جائزة الحقوق الفرنسية عام 1919 عام الثورة المصرية الأولى، سافر إلى باريس في نفس العام 1919 والتحق بأكاديمية جولتان بباريس وظل يمارس هوايته الفنية على الرغم من التحاقه بسلك النيابة وعين بمدينة المنصورة بالمحاكم المختلطة، ثم ترقى في سلك القضاء حتى وصل إلى درجة مستشار، ثم طلب الإحالة إلى المعاش وهو في سن الخمسينط.

تأثر تأثرًا كبيرًا بالحياة المصرية والشخصية المصرية والفن المصري بكل أعماله، وكان لثقافته الغربية وحياته في الغرب ووراثته التاريخية للفرعونية والفن الإسلامي والعربي ومعايشته للحاضر المصري المعاصر أثر كبير على فنه.