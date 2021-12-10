برلمانى: اليوم العالمى لحقوق الإنسان مناسبة فريدة تفخر فيها مصر بإنجازاتها

هنأ عمرو القطامي عضو مجلس النواب، القيادة السياسية المصرية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، مؤكدًا أنها مناسبة فريدة لتفخر مصر بإنجازاتها الشاملة في هذا الملف.

وأضاف في بيان له اليوم، أن السنوات الماضية أثبتت أن مصر لم تتعامل مع حقوق الإنسان بشكل مقصور، وإنما عملت منذ اللحظة الأولى على توفير المسكن المناسب عبر مليون وحدة من الإسكان الاجتماعي وتوفير البنية التحتية المناسبة عبر مئات المليارات من الجنيهات التي أنفقت لتعزيز أعمال البنية التحتية وتوصيل المرافق، المياه والكهرباء والغاز والاتصالات لكافة قرى ومدن مصر والحفاظ على الاستقرار ودعم الأمن المجتمعي.

وأوضح أنه وفي هذه المناسبة للاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، يظل اهتمام مصر بهذا الملف على درجة كبيرة من الأولوية تمثل في تعزيز وضع المرأة والشباب والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وتمكينهم، وكلها مفردات خاصة جدًا ومميزة اتبعتها مصر في قضية حقوق الإنسان.

ولفت إلى أن ما ركزت عليه رؤية مصر 2030، ومبادرة حياة كريمة، للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق العدالة والاندماج الاجتماعي ومشاركة المواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية، قائلًا: «تحية للقيادة السياسية على اهتمامها النوعي المتواصل بقضية حقوق الإنسان».