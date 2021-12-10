الجمعة 10 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«برلمانية» تكشف أبرز توصيات مؤتمر حروب الجيل الرابع والشائعات

صالون مستقبل وطن
صالون مستقبل وطن

أوصى مؤتمر حروب الجيل الرابع والشائعات، الهيئات الحكومية المختلفة بالشفافية والعمل على توافر المعلومات، لردع الشائعات والحد من انتشارها.

وقالت النائبة سكينة سلامة إن الندوة التي نظمتها ضمن فاعليات صالون مستقبل وطن ٣٠ يونيو، أوصت بضرورة توعية المواطنين بخطورة الشائعات، وتكثيف الندوات التوعوية التي تتسم بالمصداقية والأمانة في العرض وتوجيها للشباب، وذلك للعمل على تكوين مناعة ذاتية للفرد للتصدي للشائعات.

وتضمنت التوصيات إبراز دور الكنيسة والأزهر، من خلال التعاون مع الجهات المعنية مثل وسائل الإعلام، والعمل على إبراز دور النخبة في المجتمع ومشاركتهم الفعالة للتصدي لحروب الجيل الرابع، على أن يكون هناك اختيار جيد لتلك النخبة.

وأشارت " سلامة"، إلى أن التوصيات تضمنت تقوية دور النخبة من خلال التزام تلك النخبة بالصدق والأمانة والثقة وتوافر المعلومات من مصدرها، حيث يؤدي ذلك لجعل الشباب يبتعدون عن الوسائل غير المشروعة وغير الحقيقية ويلجأ إلى النخبة، لافتة إلى أن ذلك هو دور وهذا أعضاء مجلس الذين يمثلون الشعب المصري تحت القبة.

وأضافت أن جميع المشاركين في الندوة أكدوا على أهمية تكوين الشخصية الناقدة للشباب، حتى لا يتلقي الشائعة دون أن يبحث عن مدى مصداقيتها، وتشكل تلك الشخصية الناقدة من خلال القراءة، خاصة أنه كلما زادت نسبة القراءة زادت نسبة الوعي والمعرفة.


وأكدت «سلامة» أنها حذت حذو الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تنظيم الندوة حيث تم الاستعانة لأول مرة بالاستعانة بمترجم لغة الإشارة حتى لا ننسى جميع ابنائنا من ذوي الهمم وكي تعم الفائدة للجميع.

حروب الجيل الرابع والشائعات النائبة سكينه سلامة صالون مستقبل وطن دور الكنيسة وسائل الاعلام

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