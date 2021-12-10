«خدمات وبروتوكولات ومبادرات صحية».. الرعاية الصحية تستعرض مجهودها فى أسبوع

أصدرت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم، نشرتها الإخبارية الدورية «رعاية نيوز»، التي تتضمن إنجازات الهيئة وفعالياتها وأنشطتها على المستويين المحلي والدولي، وكذلك فعاليات وأنشطة إداراتها وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بالمحافظات.

واستهلت النشرة، إعلان الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، في مجالات تنمية القطاع الصحي بهدف دعم تحقيق التنمية الشاملة المستدامة مصر 2030 وأجندة الاتحاد الإفريقي 2063، علاوة على تعزيز مشروع السياحة العلاجية بالهيئة العامة للرعاية الصحية وتعظيم الموارد الاقتصادية دفعًا لعجلة التنمية.

وتضمنت النشرة، إشادة ريتشارد كروس، قنصل سفارة نيوزلندا بالقاهرة، بمستوى الخدمات الطبية خلال زيارته مستشفى الكرنك الدولي التابعة لهيئة الرعاية الصحية في محافظة الأقصر، قائلًا: «إني الآن مطمئن على الوضع الصحي والخدمة الطبية لمواطنينا في الأقصر»، مؤكدًا أنها ستعد أحد الأماكن التي يمكن أن تتلقى فيها الجالية النيوزيلندية بمصر الخدمات الطبية والعلاجية على أعلى مستويان الجودة العالمية، ومدونًا عبارة «شكرًا لضيافتكم .. هذه منشآة رائعة»، حيث ثمنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، إشادة قنصل سفارة نيوزلندا بمستوى الخدمات الطبية في مستشفى الكرنك الدولي التابعة للهيئة بالأقصر، والذي يعكس جودة خدمات الرعاية الصحية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة، ويدعم تحقيق ريادتها على المستوى الإقليمي والدولي.

تطبيق أنشطة تحسين الجودة

وتابعت النشرة، إشادة وفد وكالة اليابان للتعاون الدولي «الجايكا» أحد شركاء التنمية الدوليين في مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد بالالتزام بتطبيق أنشطة تحسين الجودة «5S- Kaizen- TQM» داخل مستشفى طوارئ أبوخليفة للجراحات المتخصصة التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، بما ينعكس على جودة الخدمات الطبية المقدمة وضمان سلامة الرعاية الصحية بالمستشفى، والحاصلة على جائزة أفضل منشآة صحية ضمن جوائز الملتقى السنوي الثاني للهيئة العامة للرعاية الصحية «فلنبنِ معًا مستقبل صحة مصر 2021»، كما أنها تعد أول منشآة صحية ضمن المنشآت التابعة للهيئة بالإسماعيلية تنجح في التسجيل لدى هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، طبقًا لمعايير GAHAR2021، لمطابقتها أعلى معايير السلامة والأمان والجودة العالمية.

واستكملت النشرة، إطلاق هيئة الرعاية الصحية «رحلة حامل» كأضخم برنامج لرعاية ومتابعة صحة السيدات الحوامل بمحافظات التأمين الصحي الشامل الجديد، وتوفير خدمات الفحص الشامل والكشف والعلاج بمستشفيات الهيئة حرصًا على صحة الأم والجنين، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة «فقرة نشاط» للتوعية والكشف المبكر عن الأمراض الروماتيزمية، خاصة مرض "التهاب الفقار اللاصق" لمنتفعي التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، أولى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

رفع كفاءة وتنمية مهارات القائمين

وتناولت النشرة، إطلاق الهيئة العامة للرعاية الصحية البرنامج التدريبي على التسجيل الطبي بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة في بورسعيد، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، لرفع كفاءة وتنمية مهارات القائمين على عمليات التسجيل الطبي بالمنشآت، مما يضمن إدارة الحالة الصحية للمرضى بشكل جيد وضمان علاجهم على النحو الأمثل باعتبارها أحد معايير الجودة الطبية ومطابقتها للمعايير العالمية.

وتطرقت النشرة، إلى نجاح هيئة الرعاية الصحية في تسجيل 96 منشآة صحية من المراكز ووحدات طب الأسرة والمستشفيات التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية" لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة ذات جودة عالمية، إضافة إلى نجاح الهيئة في اعتماد 15 منشآة صحية وحصولهم على درجة الاعتماد القومي طبقًا لمعايير GAHAR2021 المعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية.

وتابعت النشرة، إعلان الهيئة العامة للرعاية الصحية استمرار حملة «اللقاح.. أمانك لبكرة» لتطعيم المواطنين بمحافظات التأمين الصحي الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية" باللقاح الخاص بفيروس كورونا، من خلال تخصيص مراكز لتلقي اللقاح بجميع المنشآت الصحية التابعة للهيئة في تلك المحافظات، وكذلك توفير فرق طبية متنقلة تجوب أنحاء المحافظات للوصول إلى تطعيم أكبر عدد من المواطنين وحمايتهم أو التقليل من عدوى الإصابة بالفيروس.

حملة «انزل واطمن»

ولفتت النشرة، إلى استمرار حملة «انزل واطمن» للفحص الطبي الشامل السنوي بالمجان لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة بورسعيد، والتي بدأت في منتصف شهر أكتوبر الماضي وتستمر حتى 15 ديسمبر المقبل في إطار جهود هيئة الرعاية الصحية المبذولة للحفاظ على الصحة العامة للأفراد من منتفعي التأمين الصحي الشامل، باعتبارها ذراع الدولة الرئيسية في ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين، مشيرة إلى أنه تم إجراء الفحوصات الطبية الشاملة لـ 70 ألف منتفع حتى الآن ضمن فعاليات الحملة.

واستكملت النشرة، إعلان هيئة الرعاية الصحية توافر خدمات الفحص الطبي للأسنان لذوي الاحتياجات الخاصة يوم الثلاثاء من كل أسبوع بمركز طب أسرة مصطفى كامل التابع للهيئة بمحافظة بورسعيد، وكذلك استمرار حملة «دم واحد .. قلب واحد» للتبرع بالدم داخل مجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة بالإسماعيلية مما يساعد في إنقاذ المصابين باضطرابات الدم والهيموجلوبين الوراثية، النساء المصابات بالنزيف المرتبط بالحمل والولادة، الأطفال المصابون بفقر الدم الشديد، المصابون في الحوادث الكبيرة، مرضى العمليات الجراحية المتقدمة.

واختتمت النشرة، بإعلان هيئة الرعاية الصحية نجاح أول عملية حقن كيماوي للبؤر السرطانية في الكبد عن طريق القسطرة بالمجمع الطبي بالإسماعيلية، وكذلك نجاح أول جراحة ميكروسكوبية ALT FREE FLAP بقسم جراحة التجميل لإنقاذ ساق مريض، بعد تعرضه لفقد جزء من أنسجة الساق إثر تعرضه لحادث سير وتم نقل سديلة جلدية حرة من الفخذ وزرعها بشريان الساق واستقرار الحالة الصحية للمريض، تلك العمليات التي تم إجراؤها باستخدام أحدث التقنيات العلاجية وفق ممارسات الصحة العالمية، طبقًا لرؤية هيئة الرعاية الصحية في تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر وبجودة عالمية.

نشرة «رعاية نيوز»

تجدر الإشارة إلى أن نشرة «رعاية نيوز»، نشرة إخبارية، تصدر بشكل دوري أسبوعيًا عن المركز الإعلامي للهيئة، لنشر إنجازات وفعاليات وأنشطة الهيئة العامة للرعاية الصحية وإداراتها وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة على المستويين المحلي والدولي، إيمانًا منها بضرورة إبراز الإنجازات والحقائق والمعلومات عن الجهات والهيئات المختلفة من مصادرها الرسمية، للنشر والتوعية بأهم الخدمات والرعاية الصحية التي تمس المواطن المصري وكيفية الانتفاع بها، إضافة إلى أنها تسهم في عملية دحض الشائعات حال ظهورها والتي قد تثير الذعر والبلبلة بين المواطنين وتثير الرأي العام لغياب المعلومات الصحيحة الموثوقة من قنواتها الرسمية، خاصة في المجال الصحي الذي يعد أهم المجالات التي تمس حياة المواطن المصري وسلامته.