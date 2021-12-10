ألمانيا تقر إلزامية التطعيم ضد كورونا للعاملين بالصحة

اعتمد البرلمان الألماني (البوندستاج) اليوم الجمعة، تعديلات على قانون حماية السكان من العدوى التي اقترحتها الأحزاب الحاكمة حول إجبارية التطعيم بالنسبة للعاملين في القطاع الصحي.

وتقدمت بمشروع القانون الأحزاب الحاكمة. وبحسب رئيس اجتماع البرلمان الألماني، شارك 689 نائبا في التصويت، أيد 571 منهم التعديلات، وصوت 80 ضدها، وامتنع 38 عن التصويت.

ومن المقرر أن تتم الموافقة على القانون الجديد من قبل الهيئة التشريعية التي تمثل الولايات الست (البوندسرات)، التي ستعقد اجتماعا طارئا بعد ظهر اليوم الجمعة.

وينص القانون، على العاملين في القطاع الصحي، والعاملين في دور رعاية المسنين، والعيادات مع "الفئات الضعيفة"، ملزمون بتقديم دليل على التطعيم أو شهادة تثبت أنهم أُصيبوا في وقت سابق بفيروس كورونا، وذلك قبل 15 مارس المقبل.

وأسدل البرلمان الألمانى"البوندستاج" الأربعاء، الستار على 16 سنة حكمت فيها المستشارة أنجيلا ميركل ألمانيا وأوروبا، حيث انتخب خليفها الجديد، أولاف شولتز وزير مالية حكومتها، بعد أن فاز حزبه فى الانتخابات البرلمانية، وحصل على تحالف إشارة المرور ليصبح رسميًا مستشارا لألمانيا.

وبذلك يصبح شولتز المستشار التاسع لجمهورية ألمانيا الاتحادية، والمستشار الرابع من الحزب الاشتراكي الديمقراطي بعد فيلي برانت وهيلموت شميت وجيرهارد شرودر، أما التحالف الحكومي الأولى فيجمع لأول ما بين الخضر والليبراليين في تاريخ ألمانيا الحديث.

وقالت رئيسة البوندستاج بربيل باس إن شولتز، الذي شغل منصب نائب المستشار ووزير المالية في ائتلاف مع ميركل حصل على أغلبية واضحة بلغت 395 صوتًا من المشرعين في مجلس النواب في البرلمان الألماني.

وحصل شولتز على 395 صوتا، مقابل 303 وستة امتنعوا عن التصويت، بنما ألغيت ثلاث أصوات، ووكان شولتز بحاجة إلى 395 صوتا، فيما يبلغ إجمالي المقاعد التي حصلت عليها الأحزاب الثلاثة المشكلة للائتلاف الحاكم الجديد (الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر) 416 مقعدا.





