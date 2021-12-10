الجمعة 10 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

اختير ضمن الأفضل فى العالم.. ننشر الفيديو الترويجى للسياحة المصرية

لقطة من الفيلم الترويجى
لقطة من الفيلم الترويجى

أعلنت منظمة السياحة العالمية، اليوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن فوز الفيديو الترويجي لمصر عن فئة "السياحة وعقد العمل" ضمن أفضل الأفلام الترويجية في 2021، حيث طُلب من المشاركين استخدام الأفلام لإظهار كيف يطور قطاع السياحة خطة التنمية المستدامة لعام 2030 من خلال الإشارات إلى واحد أو أكثر من الأهداف العالمية السبعة عشر المعلنة من قبل منظمة السياحة العالمية.

ويجمع الفيديو الفائز لمصر بمسابقة الفيديو السياحي لمنظمة السياحة العالمية لعام 2021، كافة المقاصد السياحية، فتظهر فيه القاهرة والإسكندرية وسيوة والأقصر وجنوب سيناء والصحراء الغربية، وتصل مدة الفيديو إلى دقيقتين و18 ثانية ظهرت خلالها الأهرامات وقلعة قايتباي بالإسكندرية والحياة البحرية تحت البحر الأحمر والسفاري وحفلات السفاري ليلًا، كما ظهرت سيوة وجبال التلال الموجودة بسيوة بالإضافة إلى الأعمال والحرف التراثية ومحلات الأسماك والمطاعم المصرية وعدد من وجوه المصريين.

ويمكنك مشاهدة الفيلم الترويجي لمصر في مسابقة منظمة السياحة العالمية من خلال الرابط التالي:  

المسابقة تجرى سنويًا للأفلام الدعائية التي تعرضها الدول الأعضاء في منظمة السياحة العالمية وكذلك الأعضاء المنتسبين، ويتم اختيار أفضل الأفلام الدعائية بواسطة لجنة مستقلة من المتخصصين في الدعاية والإعلام واختيار فائز عن كل منطقة من المناطق الخمس المذكورة (إفريقيا - الشرق الأوسط - الأمريكتين - آسيا والباسيفيك – أوروبا) ويتم اختيار أفضل الأمثلة على الوجهات السياحية التي تسخر قوة السياحة من أجل التنمية المستدامة في مسابقة الفيديو السياحي لمنظمة السياحة العالمية لعام 2021، وقد تم الحكم على الطلبات في فئتين:

الفئة الأولى: الترويج والعقد من العمل، حيث طُلب من المشاركين استخدام الأفلام لإظهار كيف يطور قطاع السياحة خطة التنمية المستدامة لعام 2030 من خلال الإشارات إلى واحد أو أكثر من الأهداف العالمية السبعة عشر لمنظمة الأمم المتحدة.

 الفئة الثانية: هي قصص استثنائية عن السياحة المستدامة، حيث طُلب من المشاركين تقديم أمثلة رائعة تعرض الوجه الإنساني للسياحة، وتوضح الأثر الاجتماعي الإيجابي الذي يمكن أن يحققه القطاع من خلال توفير الفرص للجميع.

منظمة السياحة العالمية الفيديو الترويجى لمصر قطاع السياحة خطة التنمية المستدامة لعام 2030 حفلات السفارى الحرف والتراثية

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اختير ضمن الأفضل فى العالم.. ننشر الفيديو الترويجى للسياحة المصرية

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