سقوط ديليفرى الخمور الأجنبية فى التجمع الخامس

تمكن رجال الجمارك بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى برئاسة عبدالناصر محمد بالتنسيق مع إدارة مباحث الجمارك برئاسة اللواء علاء عبدالخالق، من ضبط عدد من زجاجات المشروبات الكحولية (الخمور) الأجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 .

فبناء على معلومات سرية توافرت لدى إدارة مباحث الجمارك بقيام أحد الأشخاص بالتجمع الخامس بالقاهرة ببيع المشروبات الكحولية (الخمور) الأجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية وإرسالها إلى الزبائن عن طريق الدليفري .

وعليه تم تقنين الإجراءات القانونية تحت إشراف اللواء علاء عبدالخالق، مدير مباحث الجمارك، والعقيد هشام عبدالواحد والمقدم محمد صالح وقوة من الشرطة السريين والتنسيق مع لجنة من مكافحة التهرب الجمركي برئاسة عبدالله مصطفى، مدير إدارة التحريات والضبط، ومحمد ماهر، مدير إدارة الملكية الفكرية ومحمد فواد وأحمد صلاح وطارق عبدالعزيز رؤساء الأقسام بمكافحة التهرب الجمركي لتنفيذ المأمورية .

حيث تم طلب شراء عدد من الزجاجات بمعرفة أحد مصادر مباحث الجمارك وضبط المدعو (و . د) أثناء تسليم الزجاجات المتفق عليها للزبون بمعرفة مباحث الجمارك وبمناقشته أرشد عن مكان مخزن الخمور فتم ضبط 311 زجاجة خمور أشكال وأنواع وأحجام مختلفة غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية غير مسموح ببيعها إلا للاستخدام الشخصي فقط ، كما تم ضبط 130 زجاجة بيرة أجنبية الصنع أيضا بنفس المخزن أيضا.

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 13 مليونا و750 ألف جنيه، وتقدم المتهم بطلب تصالح وقام بسداد جزء من المستحقات.

قرر عبد الناصر محمد، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 1564 لسنة 2021 تحريات وضبط .