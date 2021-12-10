شركات طيران خاصة مصرية تترقب وصول موافقات النقل الروسي لتسيير الرحلات

تترقب شركات الطيران الخاصة المصرية، موافقات السلطات المختصة بوزارة النقل الروسي، لتسيير رحلات جوية دولية مباشرة وغير مباشرة بين المطارات الروسية والمنتجعات السياحية المصرية، خاصة في ظل زيادة المعدلات التشغيلية السياحية الجوية بين مصر وروسيا خلال الآونة الأخيرة.

وكشفت مصادر مسئولة بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، إن عددا من شركات الطيران الخاصة المصرية العاملة بمنظومة الطيران المدني المصري، قد تقدمت خلال الفترة الماضية بطلبات وإخطارات للجهات المختصة بوزارتي الأمن والنقل الروسية، للسماح للتك الشركات تسيير رحلات جوية دولية سياحية مباشرة وغير مباشرة «الشارتر» بين المطارات الروسية ومدينتي شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم، خاصة عقب عودة الرحلات الجوية السياحية الروسية إلى المطارات المصرية الشهور الماضية، إضافة إلى إشادة جميع الوفود الأمنية والصحية الروسية قد أشادت بسلامة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية التي تتبعها السلطات المصرية بالمطارات ذات المقاصد السياحية في ظل الظروف الصحية الصعبة التي يشهدها العالم في الوقت الراهن.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن السلطات المختصة بوزارة النقل الروسية قد علقت رحلات إحدى شركات الطيران الخاصة المصرية بين المطارات الروسية والغردقة وشرم الشيخ خلال الفترة الماضية حتى يوم 24 ديسمبر الجاري، عقب تفشي وظهور المتحور الجديد لفيروس كورونا بمختلف أنحاء العالم «أوميكرون»، وذلك في إطار حرص السلطات الصحية الروسية على سلامة المواطنيي والسائحين الروس والراغبين في التنقل والسفر بين جميع دول العالم خلال الآونة الأخيرة، لافتا على حرص مسئولي وزارة الطيران المدني المصري بقيادة الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني ونائبه اللواء طيار منتصر مناع ميهوب، على متابعة الإجراءات الصحية والوقائية والتدابير الاحترازية المشددة بكافة المطارات التابعة لوزارة الطيران المدني، خاصة مع ظهور المتحور الجديد وحرص عددا من دول العالم لتعليق رحلاتها الجوية الدولية إلى بعض الدول.