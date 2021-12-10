الجمعة 10 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

دفن جثة شاب لقي مصرعه بـ«جرعة هيروين زائدة» في باب الشعرية

جثة شاب
جثة شاب

قررت نيابة باب الشعرية التصريح بدفن شاب، لقي مصرعه بعدما أصيب بحالة إعياء شديدة وتسمم بعد تناوله مخدر الهيروين داخل منزله بنطاق دائرة القسم.

 كما أمرت بالاستماع إلى أقوال تاجري المخدرات اللذين تحصل منهم الضحية على المخدر، كما وجهت لهم تهمة بيع وحيازة المخدرات، وقررت حبسهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على نشاطهما.

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من قسم شرطة باب الشعرية بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها شاب، توفي إثر إصابته بحالـة تـسـمم نتيجة تعاطيه جرعـة زائـدة من مخدر الهيروين ولا توجد به إصابات ظاهرية.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى مصدر تحصل المتوفى على المواد المخدرة من شخصين، مقيمان بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما حال تواجدهما بمنطقة سكنهما بدائرة القسم وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.

وبمواجهتهما بالتحريات اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما وأقـرا بـسـابقة شـراء المتوفي كميـة مـن مخدر الهيـروين منهما بقصد التعاطي، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

نيابة باب الشعرية دفن شاب الهيروين

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