الجمعة 10 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«كنت بقسم مع التجار».. اعترافات مسؤول حي في القاهرة متهم ببيع الأحراز

متهم
متهم

أدلى مسئول بأحد الأحياء في القاهرة متهم ببيع الأحراز، باعترافات تفصيلية بشأن الاستيلاء على أخشاب من إزالة الإعلانات المخالفة بالطرق العامة والمكلف ببيعها من خلال الجهات المختصة والتصرف فيها بالبيع لصالحه.

وأضاف المتهم أنه اتفق مع آخرين لبيع المضبوطات لأحد التجار، واقتسام هذه المبالغ فيما بينهم، معتقدًا أنه لن يشعر أحد بجريمته، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وألقى ضباط مباحث المرافق بالقاهرة، القبض على مسئول بأحد الأحياء بالقاهرة، لاتهامه بالاشتراك مع آخرين ببيع كمية من الأخشاب والحديد المتحفظ عليها كأحراز بالحي لصالحهم.

وأكدت معلومات وتحريات مباحث المرافق بمديرية أمن القاهرة قيام (مدير الإشغالات والإعلانات بأحد الأحياء بالقاهرة) بالاستيلاء على كمية من الأخشاب والحديد المتحفظ عليها كأحراز الإشغالات بالحي عمله والمتحصلة من إزالة الإعلانات المخالفة بالطرق العامة والمكلف ببيعها من خلال الجهات المختصة والتصرف فيها بالبيع لصالحه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بقيامه بالاستيلاء على الأحراز المتحفظ عليها بمخزن الحى عمله بالاشتراك مع (القائم بأعمال رئيس الحى) والتصرف فيها بالبيع بالاستعانة بموظف الاشغالات بالحي ، لأحد تجار الخردة، وأضاف بتحصل الثانى منه على (مبلغ مالى) من متحصلات بيع تلك الأحراز.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الثانى والثالث، بمواجهتهما أنكر الثانى ما جاء بأقوال الأول، وأقر الثالث ببيع الأحراز المستولى عليها بتكليف من المتهم المذكور والتحصل عليها من مخزن الحى عمله مقابل مبالغ مالية، وقدم مبلغ مالى حصيلة آخر عملية بيع ونفى علمه بقيام المتهم بالاستيلاء على الأحراز لصالحه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

مسئول بأحد الأحياء القاهرة بيع الأحراز أخشاب إزالة الإعلانات اعترافات

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«كنت بقسم مع التجار».. اعترافات مسؤول حي في القاهرة متهم ببيع الأحراز

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