احتفالية اليوم العالمي لذوي الهمم بثقافة شرم الشيخ

نظمت محافظة جنوب سيناء احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة بعنوان "احتفالية اليوم العالمي لذوي الهمم"، بقصر ثقافة شرم الشيخ، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ، والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، اقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل.

و حضر الاحتفال اللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اللواء محمود السولية رئيس مجلس المدينة، الاستاذ احمد فريج مدير عام فرع ثقافة جنوب سيناء، ولفيف من قيادت المحافظة.

وبدأت فقرة المزمار قبل انطلاق الحفل في استقبال الحضور لفرقة الفنان محمد عبد الحي للفنون الشعبية، وعلي هامش الاحتفالية تم عمل ورشة رسم لذوي الهمم استخدم فيها "الورق الابيض، أقلام الرصاص، والالوان"، إشراف الأستاذة صفاء عمار.

وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري، ثم تلاوة للذكر الحكيم تلاه الطالب محمود عبد الجليل من ذوي الهمم، اعقبه قدمت فرقة عبد الحي للفنون الشعبية عروضها الاستعراضية قدمت خلالها "متخفوش علي مصر، صعيدي، نوبي"، وعرضت فرقة اسلام الليثي فقرة "الساحر"، واستكمل الحفل بعرض فني غنائي للموهبة اروي صالح حيث قدمت "بالسلام، علي رمش عيونها، الف ليلة وليلة"، بالإضافة الي فقرات في مجالي "الغناء والمواهب"، لمدرسة التربية الفكرية قدمت خلالها "رقت عيناي" بلغة الإشارة، "علمونا في مدرستنا، ماشي في نور الله، انا ابن مصر، احلي البلاد، وفي المجال المسرحي قدم عرضي "حنان الأم، وملك عجوز" لذوي الهمم للمخرج جمال مهران، وفي ختام الفقرات الفنية قدمت فقرة انشاد ديني قدمها محمود عبدالجليل من ذوي الهمم.

واختتم الحفل بكلمة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء تحدث فيها سيادته عن اهتمامه الشديد بذوي الهمم وزيارته للعديد من الجمعيات ومدارس التربية الفكرية واكد علي "اننا سنستمر في باقي المدن حتي تصل لاعلي المستويات"، واعرب فودة عن سعادته وفخور بأبناء المحافظة من ذوي الهمم علي حصولهم علي المراكز الاولي علي الجمهورية خلال مشاركتهم في مختلف المسابقات، ثم قام سيادته بتكريم الحاصلين علي المراكز الاولي علي مستوي الجمهورية دعمًا لهم ولتفوقهم وتحفيز للآخرين علي التميز والنجاح.

حفل ذوي الهمم بجنوب سيناء