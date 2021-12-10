بأسلوب كسر الباب.. حبس سيدة وزوجها سرقا 22 محلا في القاهرة

قررت النيابة العامة بقصر النيل الجزئية، حبس سيدة وزوجها لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامهم بسرقة المحلات التجارية بأسلوب كسر الباب.

واعترف المتهمان أمام جهات التحقيق بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" ، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات بمسكنهما، كما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقات المتاجر بأسلوب "كسر الباب" .

وأقرا بارتكاب 22 حادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط ( 3 شاشة LCD) لدى عميلهما "سيئ النية" ، كما تم بارشادهما ضبط باقى المسروقات المستولى عليها لدى عملائهما "حسني النية " 8 أشخاص ، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات اتهمتهما بالسرقة ، وتم إاخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.