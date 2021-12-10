الجمعة 10 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بأسلوب كسر الباب.. حبس سيدة وزوجها سرقا 22 محلا في القاهرة

حبس سيدة
حبس سيدة

قررت النيابة العامة بقصر النيل الجزئية، حبس سيدة وزوجها لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامهم بسرقة المحلات التجارية بأسلوب كسر الباب. 

واعترف المتهمان أمام جهات التحقيق بارتكاب الواقعة  بأسلوب "كسر الباب" ، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات بمسكنهما، كما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقات المتاجر بأسلوب "كسر الباب" .

وأقرا بارتكاب 22 حادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط ( 3 شاشة LCD) لدى عميلهما "سيئ النية" ، كما تم بارشادهما ضبط باقى المسروقات المستولى عليها لدى عملائهما "حسني النية " 8 أشخاص ، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات اتهمتهما بالسرقة ، وتم إاخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

النيابة العامة قصر النيل حبس سيدة سرقة المحلات التجارية

رئيس التحرير

وائل لطفي

ميراث الماضى الذى يصلحه الرئيس

الأكثر قراءة

رسميا.. تسليم شهادة التصرفات العقارية خلال 72 ساعة

مفتوح الآن.. رابط موقع تسجيل لقاح كورونا مصر وزارة الصحة المصرية 2022

«تنظيم الاتصالات»: تعاقد كبار السن على خدمات الإنترنت الثابت بالمنزل مجانًا

انخفاض فى الحرارة.. طقس الـ72 ساعة المقبلة

رابط تسجيل لقاح كورونا في مصر بالخطوات

بالتفاصيل.. سيدة تشهد على «أبناء شقيقها» بمحاولة قتل ابنها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

نبأ الديانة الإبراهيمية الجديدة

مدحت بشاى

ربنا بيحب الحُسن

مصطفى منير

فى غرفة الكتابة.. صنعة بمنتهى اللطف

د. محمد عفيفي

الولع المغربى بمصر

حسين دعسة

الصين غيمة تقود العالم!

أسامة علي ماهر

الطابور المسحور

د هند جاد

أميز النساء

مؤمن المحمدي

عامل فيها أرسطو

صور

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

عاصفة ترابية تضرب القاهرة

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

استعداد عسكري.. ماذا يفعل وزير الجيش الإسرائيلي في أمريكا؟

عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة فى رحاب الأقصى

فلسطين تطالب بفرض عقوبات دولية على سلطات الاحتلال الإسرائيلى