التصريح بدفن شاب توفى بجرعة هيروين بباب الشعرية

صرحت النيابة العامة بباب الشعرية بدفن شاب، لقي مصرعه بعدما أصيب بحالة إعياء شديدة وتسمم بعد تناوله مخدر الهيروين داخل منزله بباب الشعرية.

كما استدعت النيابة تاجري المخدرات اللذان تحصل منهم الضحية على المخدر للاستماع إلى أقوالهم حول الواقعة، كما وجهت لهم تهمة بيع وحيازة المخدرات، وحبسهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

ولقى شخص مصرعه إثر إصابته بالتسمم بعد تناوله هيروين اشتراه من تاجر مخدرات بباب الشعرية.

تلقى قسم شرطة باب الشعرية بلاغا من أحد المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاص توفى إثر إصابته بحالة تسمم نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من مخدر الهيروين ولا توجد به إصابات ظاهرية.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى مصدر تحصل المتوفى على المواد المخدرة من شخصين ، مقيمان بدائرة القسم، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بمنطقة سكنهما بدائرة القسم وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى - هاتف محمول).

وبمواجهتهما بالتحريات اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهاتف المحمول؛ لتسهيل الإتصال بعملائهما وأقـرا بـسـابقة شـراء المتوفى كميـة مـن مخدر الهيـروين منهما بقصد التعاطى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.