القبض على عاطلين ضربا سائقًا وسرقًا سيارته بالإكراه فى الشروق

ألقت الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، القبض عاطلين لقيامها بالاعتداء بالضرب على سائق وإصابته وسرقة سيارته الأجرة بالإكراه في مدينة الشروق.

البداية كانت بتلقي اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطاراً من قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغاً من أحد المستشفيات باستقبال سائق مقيم بمحافظة الجيزة مصابا بكسر وجروح متفرقة بالجسم إثر ادعاء واقعة سرقة بالإكراه.

بالانتقال والفحص وبسؤال المصاب، أقر بأنه حال سيره بالسيارة ملكه "أجرة" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، استوقفه شخصان "أدلى بأوصافهما التقريبية" وطلبا منه توصيلهما للمنطقة الجبلية الكائنة بطريق السويس بدائرة القسم، وفور وصولهما طلبا منه الدخول لطريق غير ممهد "مدق" وأثناء ذلك قاما بالتعدى عليه بالضرب باستخدام عصا خشبية كانت بحوزتهما مُحدثين ما به من إصابات واستوليا منه على سيارته وهاتفه المحمول ولاذا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين لأحدهما معلومات جنائية، يقيمان بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبحوزتهما 2 فرد خرطوش- عدد من الطلقات من ذات العيار- الهاتف المحمول المستولى عليه.