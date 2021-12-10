القبض على شخص أضرم النيران فى محل ملابس بدار السلام

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على أحد الأشخاص لقيامه بإضرام النيران بمحل ملابس ملك آخر بمنطقة دار السلام، وحرر محضر بالواقعة.

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة بنشوب حريق بأحد العقارات بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين نشوب الحريق داخـل محـل ملابس كائن بالطابق الأرضى بالعقار محل البلاغ، نتج عن ذلك احتراق محتويات المحل بالكامل "دون إصابات"، وتمت السيطرة على الحريق بمعرفة الحماية المدنية، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى".

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه نظراً لقيام شريك مالك المحل، بالشهادة فى خلافات حول الميراث لصالح عمه ضد والده فخطط للانتقام منه، فقام بإحضار كمية من سائل البنزين، وتوجه بها لمحل المجنى عليه، وقام بسكب البنزين أسفل باب المحل وإضرام النيران به، مما أدى لاحتراق محتويات المحل بالكامل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.