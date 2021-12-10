إسرائيل تمدد حظر دخول السياح إلى أراضيها بسبب أوميكرون

قررت إسرائيل تمديد القيود القائمة لمكافحة وباء كورونا على السائحين القادمين إلى البلاد لعشرة أيام أخرى، بسبب مخاوف من انتشار متحور أوميكرون الجديد.

وكان من المقرر أن تنتهي التدابير القائمة بحلول الساعات الأولى من يوم الإثنين المقبل.

ويعني هذا أن الحدود سوف تظل مغلقة أمام الأجانب حتى قبل فترة قصيرة من عيد الميلاد (الكريسماس)، بحسب بيان صادر عن رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزير الصحة نيتسان هوروفيتس، في وقت متأخر من أمس الخميس، وبالإضافة إلى ذلك، سوف يخضع جميع العائدين، وبينهم الإسرائيليون الملقحون، للحجر الصحي لمدة ثلاثة أيام، على الأقل، عند الوصول.

وجاء في البيان أن تمديد قيود الحجر الصحي يجب أن تقرها أولا لجنة الصحة البرلمانية.

وجرى رصد متحور أوميكرون لأول مرة جنوبي القارة الإفريقية وتصنفه منظمة الصحة العالمية على أنه "مصدر قلق".

وفي نهاية نوفمبر الماضي، جرى رصد أولى الإصابات بأوميكرون في إسرائيل.

يذكر أن سجلت وزارة الصحة بدولة الاحتلال الإسرائيلي ، 21 إصابة بمتحور أوميكرون والاشتباه بـ21 إصابة أخرى.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية، تم تشخيص 21 حالة مؤكدة تحمل أوميكرون في إسرائيل".

ولفتت الصحة الإسرائيلية إلى أن 16 مريضا عادوا إلى البلاد من الخارج و5 مرضى تأكدت إصابتهم كانوا على مقربة من أشخاص عادوا إلى البلاد من الخارج.

وأضافت الصحة الإسرائيلية أن 8 من 21 مريضا مؤكدة لم يتلقوا التطعيم و13 تلقوا التطعيمات.

وتابعت وزارة صحة الاحتلال "هناك شكوك جدية حول 21 حالة أخرى قد تكون تعرضت لمتحور أوميكرون ولم تصل نتائج فحوصاتها بعد، مضيفة من بين هذه الحالات 14 شخصا لم يتلقوا التطعيم و7 تلقوا التطعيم".

وكانت إسرائيل من أوائل الدول التي أغلقت حدودها أمام جميع المواطنين غير الإسرائيليين بعد اكتشاف حالة الإصابة الأولى بالمتحور "أوميكرون" الأسبوع الماضي ويسمح للإسرائيليين من الخارج بالعودة إلى ديارهم.