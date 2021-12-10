الجمعة 10 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ضبط أسمدة زراعية ومواد غذائية مجهولة المصدر في حملات بالقليوبية

اسمدة
اسمدة

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية  بالشرقية، عن ضبط  2 طن أسمدة زراعية ومواد غذائية مجهولة المصدر قبل بيعها بالأسواق في حملات رقابية على التجار بنطاق مركز كفر صقر، ذلك في إطار بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.

وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية  قامت إدارة تموين كفرصقر بتشكيل حملة تموينية برئاسة عبدالرؤوف سويلم و مفتشي الإدارة للمرور على المخابز البلدية والأنشطة التجارية وأسفرت الحملة عن الآتي : تحرير محضر برقم 15070 جنح كفرصقر وتم التحفظ على 25 كرتونة مواد غذائية ، محضر برقم 15071 جنح كفرصقر وتم التحفظ على 5 كرتونة مواد غذائية . تحرير عدد 4 محاضر جنح كفرصقر لعدم اعلان عن أسعار الأنشطة التجارية المختلفة.

ومحضر برقم 15018جنح كفرصقر ضد احد اصحاب السيارات لتهريب 2 طن اسمدة زراعية ممنوع تداولها خارج الحيازات الزراعية.

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وائل لطفي

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